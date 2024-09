Aumentan costos: Faltan denuncias por extorsiones

Tamaulipas se encuentra posesionado en los primeros 10 lugares en el tema de la extorsión y cobro de piso hacia los empresarios, provocando que los productos eleven sus costos de manera considerable.

Jorge Penunuri Pantoja presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex, informó que Colima, Guerrero, Michoacán, son los principales y entre los otros restantes dentro de los 10 se encuentra Tamaulipas que esta teniendo problemas con este tipo de inseguridad.

Destacó que el principal delito es la extorsión, en donde al momento de que llegan los proveedores a los diferentes estados se presenta este tipo de situaciones, se puede considerar ya en estos momentos en un tema de seguridad nacional.

Resaltó que hay un tema muy importante, en el tema de extorsión tiene una cifra negra, en donde en las carpetas de investigación no existen precisamente la denuncia de este rubro, debido a que la gente no interpone la misma, no quiere decir que no exista el cobro de uso de piso, sino, simplemente que no denuncian.

"Esto ya no podemos decir que es un problema solo de unos cuantos estados, sino, prácticamente de todo el país, obviamente en algunas entidades lo vemos más frecuente porque así lo denuncian los empresarios, pero en algunos no hay las denuncias, pero no quiere decir que no hay estos delitos, si los hay y genera una desaceleración económica importante", dijo.

Recordó que el hecho de que lleguen los proveedores y sean detenidos en los accesos a los estados, es decir en las carreteras, para verificar que es el producto que llevan para su venta, se les pide pagar para que entren o se les da los artículos que ellos quieren que vendan, nos referimos a los extorsionadore quienes son los que dotan de mercancía a los trabajadores que trasladan los artículos, esto al final de cuenta repercute en el consumidor final quien tiene que pagar un precio más elevado por los artículos a consecuencia de estos delitos que se vienen dando en todo el país en lo general.

"El hecho de que se este dando el cobro de piso o la extorsión, esta originando que muchos negocios cierren en toda la república, en donde los empresarios vienen pagando en promedio 35 mil pesos dependiendo el giro, esto orilla algunos a cerrar mejor", dijo.

"Ahora quienes, si pagan el dinero que le piden para que sigan trabajando, tienen que impactar al consumidor final, es decir, aumentando los precios de los productos que ellos venden, es un impacto total para todo este tipo de extorsiones", concluyó.