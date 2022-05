Hackean celular de regidora maderense

Ante la Fiscalía General de Justicia del Estado denunció la regidora Alejandra Fernández Raga el hackeo de su teléfono celular, el cual utilizaron para defraudar a sus contactos vía WhatsApp.

Dijo que el pasado miércoles se percató que le hackearon su teléfono, por lo que pidió a las personas a proteger sus teléfonos con la "seguridad del segundo paso".

Mencionó que no es la única que le fue hackeada, también conocidos y personas que fueron defraudadas a nombre de ella.

Dijo que el pasado miércoles circuló un link a través del Whatsapp, el cual ofrecían trabajo con ganancias diarias de 2 mil a 16 mil pesos por semana.

Menciona que mucha gente cayó en la estafa con ese link, el cual, al abrirlo dejaba liberado el celular para que terceras personas se apoderarán de sus datos y operatividad.

Señala que le empezaron a llamar personas conocidas preguntando si se encontraba bien, pues se les hacía extraño que pudieran de 12 a 22 mil pesos prestados supuestamente para pagar un estudio médico que tenía que hacerse de urgencia.

Indica que una de las personas si cayó en la estafa y pagó la cantidad de 7 mil pesos, dinero que dijo, tuvo que regresarle a la afectada.

Asimismo refiere Fernández Raga, que aún no recupera su teléfono celular, pues no tiene el control del mismo, señalando que tuvo que ir a un lugar donde les dan mantenimiento y allí le informaron que otra persona se había apoderado de sus datos y operatividad del teléfono, además de que ya lo habían protegido.

"Me dijeron que se tarda una semana en recuperar todos mis datos, pero por mientras alerto a la ciudadanía a no dejarse engañar y no abrir links de dudosa procedencia".