Piden erradicar vicios en el PJ

Por: Christian Rivera

Noviembre 20, 2024 -

La corrupción en el Poder Judicial de Tamaulipas, aún con la reforma aprobada, nunca se terminará, reconoció el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Gilberto Ávalos Martínez.

Al cuestionarle el riesgo de intromisión de actores políticos, partidos, así como grupos delincuenciales, dijo que "La corrupción siempre va a estar ahí, siempre va a haber forma de meter a las personas, pero lo que se está buscando es erradicar todos esos vicios que tenemos. No se va a acabar nunca la corrupción", sostuvo el abogado.

El "Talón de Aquiles" del PJ estatal y del federal, dijo, es el nepotismo, la impunidad y el influyentismo, al registrarse casos donde los jueces, magistrados y ministros tienen a sus familias trabajando en espacios importantes dentro de la institución.

"Sigue siendo la corrupción, la impunidad, la falta de oportunidades a los que en verdad son buenos elementos", señaló. Estas malas prácticas han provocado que personas capaces y con las habilidades necesarias no logren acceder al cargo de jueces y magistrados, porque no se les da la oportunidad "por lo mismo porque para ser magistrado no se requiere nada, más que seas amigo del gobernador o de alguien importante y ya eres magistrado".

Y el problema radica cuando llegan personas que no son aptas para ocupar esos cargos de alta jerarquía porque no tienen carrera judicial o no cumplen con los requisitos que establece la Ley. Afectando el principio de acceso a la justicia pronta y expedita, así como una correcta administración de justicia.

Gilberto Ávalos Martínez Presidente del Colegio de Abogados Penalistas "Se requiere gente preparada, gente que sepa. Siempre he dicho que un magistrado es un maestro, porque es el que va a revisarles a los jueces de primera instancia las resoluciones".

Sostuvo que la reforma judicial permitirá depurar a quienes imparten justicia, sin embargo, tiene algunas deficiencias, como el mecanismo de elección, la distritación, y el número de cargos que se deben renovar en junio próximo, sin embargo, "de que urgía, eso era un hecho.

ERA NECESARIO CAMBIO EN EL PJ: EDY IZAGUIRRE

El exsecretario del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam) y director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT, Edy Izaguirre Treviño, aseguró que siempre es necesario un cambio en los sistemas.

Y que el cambio al que se somete el Poder Judicial es normal, como se ha dado tanto en el Ejecutivo, el Legislativo y años atrás al mismo PJ. Pero para concluir si es positivo o negativo, dependerá del resultado de la elección.

"Ya ha habido un cambio de modelo en el Congreso, ya ha habido un cambio de modelo con cierto matiz en el Ejecutivo, era originalmente de 4 años, ahora de 6, la Corte era de 21 y luego se redujo a 11, duraban 4 años, luego 6, luego 15".

En ese sentido, dijo que debe de entenderse como un cambio de los titulares de derecho, y no del propio sistema de justicia, por tal motivo, se han registrado resistencias y opiniones a favor. Y en los próximos años será natural escoger a los jueces, magistrados y ministros por voto popular.

"Eso lo vamos a juzgar en la elección (el resultado). Primero que veamos el número de participantes que van a la convocatoria, a atender la convocatoria, y entiendo que la convocatoria del Poder Judicial está siendo muy concurrida. Luego vamos a ver qué tan concurrido es el proceso en Tamaulipas. Y después de ahí podemos decir si la reforma está funcionando o no".

Concluyó que el modelo de justicia en materia penal, civil, mercantil, oral, familiar y en otros continuará como hasta ahora. "Lo que se está cambiando es la forma de escoger o elegir a quienes hacen la labor de operador de justicia".