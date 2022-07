´Toman´ pozo de Comapa: Arrecian reclamos por el agua

¿Por qué si el pozo es de la Comapa y es gratis por qué a los vecinos se las venden? Para sus cocas dicen, no les deben de dar ni un cinco porque no es problema del vecino, es problema del Municipio y si esto es del Municipio no tienen porqué vendernos agua* Dora Sánchez, vecina afectada

En la avenida Monte Albán y República de Irlanda de la colonia Naciones Unidas fue donde vecinos obstruyeron los trabajos de carga de pipas en la "garza" alojada en ese pozo.

"Estábamos acostumbrándonos a que el lunes, miércoles y viernes de cinco de la mañana a cinco de la tarde – teníamos agua –, y ya sabíamos que de cinco a cinco había agua y a veces yo me salía de la oficina para venir a llenar o a echar una lavadora, pero ahorita ya no hay, abren cuando quieren, cierran cuando quieren, hoy nos tocaba y no hay agua", explotó la señora Dora Sánchez, de la colonia Naciones Unidas.

DIÁLOGO

Empleados de Comapa dialogaron brevemente con los manifestantes, ofreciendo como alternativa surtir el vital líquido a través de camiones a viviendas en aquel sector, y explicaron que no ha sido posible proporcionar el servicio debido a que – por el estiaje de la temporada – ha sido imposible llenar los tanques que abastecen a colonias como la López Portillo, Naciones Unidas, México y fraccionamiento México.

Los residentes de esas colonias denunciaron que los trabajadores de Comapa han estado cobrando por ese servicio. "¿Por qué si el pozo es de la Comapa y es gratis por qué a los vecinos se las venden? Para sus cocas, dicen. No les deben de dar ni un cinco porque no es problema del vecino, es problema del Municipio y si esto es del Municipio no tienen porqué vendernos agua", dijo la señora Dora.

La misma ama de casa denunció que están cobrando hasta en 500 pesos el llenado de tanques.

Testimonios