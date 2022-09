´Es Tamaulipas ejemplo nacional´, asegura CDV

En un mensaje dirigido a las y los tamaulipecos, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca afirmó que, a punto de concluir su mandato constitucional agradece al pueblo de Tamaulipas por haberle brindado su confianza, "Jamás me doblé, jamás me vendí; hoy queda claro que Tamaulipas es un ejemplo nacional", expresa.

"Gracias por haberme dado su confianza, que es lo que más me honra, y en definitiva, me dio por darlo todo por mi estado", expresó.

En su mensaje, García Cabeza de Vaca indicó que a los gobernantes se les debe evaluar en base a resultados, "Y eso es lo que hemos dado en Tamaulipas; hoy el estado tiene rumbo y dirección".

Aseguró que Tamaulipas es el estado que más impuestos aporta a la Federación, además de estar entre los primeros lugares en seguridad, en inversión extranjera, generación de empleos y con mejor infraestructura.

"Hoy Tamaulipas es un estado muy diferente al que recibí hace seis años; hemos puesto la vara muy alta. Si en Tamaulipas se puede, en México también´´, expresó.

El gobernador lamentó que la federación les quitara más de 7 mil millones de pesos de transferencias para cubrir programas sociales y de seguridad pública, situación ante la cual, asegura, "No nos doblegamos, mucho menos nos rendimos. Siempre salimos adelante".

"Esta no es una despedida, es un hasta luego, es un hasta pronto; una vez más gracias por tu confianza y por tu respaldo, mirándolos de frente. Hoy les reitero, así inicié y así termino mi gobierno: ni me doblo ni me vendo".

Y a nombre de su familia, de su esposa Mariana y de sus hijas e hijos, "Les digo que estoy eternamente agradecido por haberme permitido ser su gobernador; es el más grande honor que puede tener un tamaulipeco. Que Dios siga bendiciendo a esta tierra y a toda su gente. Muchas gracias".