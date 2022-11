Se ampara zar anticorrupción; aferra el cargo

El amparo, con expediente 2834/2022 fue concedido por el Juez Séptimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, Juan Fernando Alvarado López, con residencia en Reynosa, para que Ramírez Castañeda continúe en el cargo, y se programó la audiencia para el 27 de diciembre a las 10:20 de la mañana para definir el asunto.

El juez determinó en el acuerdo del 28 de octubre que Raúl Ramírez Castañeda debe continuar en el cargo de fiscal anticorrupción con goce de sueldo, prestaciones de ley y reintegrarle escoltas para su seguridad hasta que se defina la suspensión definitiva, ya que corre riesgo de muerte por el cargo que ocupa.

"Para que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan; esto es, para que se permita a dicho quejoso ejercer plenamente el cargo (...) través del ejercicio de las facultades que legal y constitucionalmente tiene en dicho encargo, por lo que las autoridades responsables deberán abstenerse de obstaculizar de cualquier modo dicho ejercicio", establece la sentencia.

El fiscal señala como autoridades responsables al Congreso de Tamaulipas, al presidente de la Jucopo del Congreso, al Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, al Fiscal Especializado en Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia del Estado y al director general de Formación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

De igual forma, se dictó la suspensión de plano de los actos reclamados por el fiscal anticorrupción, quien señaló ser víctima de daños psicológicos, infamia, deshonra, ataques a la dignidad, desprestigios, difamación, tortura y peligro inminente a la privación de la vida, derivado del retiro de guardias de seguridad.

"Se decreta la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en Infamia, tortura, tormento y confiscación de bienes y derechos (...) para el efecto de que cesen de inmediato los actos consistentes en cualquier modo que desacredite, que deshonre, que afecte la reputación y la infamia frente a la sociedad, considerando la repercusión a la salud y posiblemente la vida, de la parte quejosa", establece el juez.

Además, se ordenó que las partes acusadas no deben emitir señalamientos en redes sociales, prensa escrita o televisión, por los cuales se puedan realizar ataques al prestigio del fiscal anticorrupción.

Toda vez que a pesar de no surtir efecto la suspensión, se filtró a los medios de comunicación el documento en donde se le señala de no apto para el cargo, aunque eso no ha ocurrido: "Evidentemente tales actos trastocan en la dignidad y deshonra, alterando la salud, el hostigamiento social y un daño a la imagen y fama pública del quejoso".

Aunque las publicaciones se realizaron en redes sociales y medios de comunicación y no en páginas oficiales de las instituciones denunciadas, el Juez determinó que "ello obedece a filtraciones que indebidamente se dieron por parte de las autoridades responsables".

LLEGAN AMPAROS Y LA DESTITUCIÓN

*El presidente de la Jucopo, Félix Fernando García Aguiar, señaló que el documento del CNI turnado por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ya fue turnado a los diputados locales para que sea analizado por la Jucopo.

*Así mismo, el amparo fue recibido el primero de noviembre por el Congreso, en donde establece que no será suspendido por el momento el fiscal anticorrupción hasta determinar el fondo del asunto.