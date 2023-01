Escasea medicamento: Incrementan 30% enfermedades respiratorias

DESABASTO

Explicó que el desabasto obedece también al paro de las líneas de producción de las farmacéuticas durante diciembre, desencadenando el efecto dominó que se registra en estos momentos para atender las enfermedades respiratorias, principalmente en niños y adultos mayores.

"Se ha incrementado la demanda y venimos de un periodo vacacional donde las farmacéuticas tuvieron cerradas sus líneas de fabricación. La problemática principal que estamos padeciendo a nivel farmacéutico, más que los antigripales es en los medicamentos para la tos; hemos tenido un problema en un adecuado abasto de medicamentos para la tos", dijo.

El problema se centra en el fármaco a base de Dextrometorfano, el cual se emplea para aliviar temporalmente la tos causada por el resfriado común, la gripe u otras afecciones en el sistema respiratorio.

Estos padecimientos tienen un incremento en el periodo de octubre a marzo por el descenso de las temperaturas, y ser la temporada de mayor demanda de atención médica y compuestos.

Así como los medicamentos de marca y genéricos que no se encuentran en cualquier farmacia de la localidad, afectando no sólo al paciente, por no contar con el fármaco, sino a las familias porque realizan diferentes recorridos en busca de los tratamientos sin tener éxito.

"Hay medicamentos, pero muchas veces no hay medicamentos que el doctor está preescribiendo y eso trae consigo una molestia, además del paciente, porque te reclama que ya pasó por dos o tres farmacias y no encuentra el medicamento que el doctor le dio", explicó.

Además, la problemática obedece a que Tamaulipas y el país atraviesa por el problema de enfermedades respiratorias por la pandemia de la Covid-19 y su incremento en cada estación.

"Aquí debemos de tener un contacto directo con los pacientes, decirles: si no encuentras el medicamento, márcame, avísame para yo orientarte y decirte de los que tenga la farmacia, decirte cuál te conviene", dijo.

Por último, aseguró que el problema de desabasto no pasará de enero, pues al iniciar la distribución de medicamentos por parte de las farmacéuticas, quedará completamente solucionado.

Mientras que en los antigripales, dijo, no se registra desabasto en Tamaulipas, y exhortó a la población a no automedicarse al presentar un cuadro de enfermedad respiratoria y acudir a consulta.

Las cifras de la enfermedad

En las dos últimas semanas, en Tamaulipas se han registrado 31 mil 343 casos de enfermedades respiratorias agudas, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Es decir, que al día 2 mil 238 personas acudieron a un centro de atención médica, farmacia, o médico en particular para atender un padecimiento como resfriado común, sinusitis aguda, faringitis aguda, amigdalitis aguda, entre otras más.

Cada uno de ellos requirió al menos un medicamento para tratar la tos, fiebre y antigripal, lo que se traduce a más de 30 mil medicamentos para tratarse.