DIF Tamaulipas será una familia

El Sistema DIF Tamaulipas se convertirá en una gran familia que tendrá como eje rector apoyar a las familias, niños, niñas y adolescentes más necesitados del estado, anunció su presidenta María de la Luz de Villarreal.

"La Familia DIF, todos bien integrados, pero para eso tenemos que entendernos, que conocernos, que entablar puentes, es porque vamos a estar bien, contentos, de buenas, porque eso nos corresponde para atender a todas las personas que se acercan buscando ayuda, consuelo. Nosotros tenemos que dar eso de la mejor manera posible y con mucho amor, con mucho cariño".

Pidió a los empleados poner su máximo esfuerzo para tratar de personalizar los apoyos a la población, y se enfoque en algo general, al tener cada una de las personas necesidades distintas.

"Llevarles lo que de veras necesitan, no que generalicemos, que llegó con una despensa que a la mera hora no te comes, con una ayuda que no te hace falta. Vamos a tratar de personalizar lo más que se pueda esa ayuda".

Desde ya, dijo, los niños que atiende el Sistema DIF se convierten en "mis niños", al tratar de tener una cercanía con los menores que se encuentran en los centros de atención integral, para velar porque se respeten sus derechos.

"Son un amor, cuando yo vaya ni le digan viene la presidenta, no: Viene la abuela María, a mí me encanta. Quiero que ellos se acostumbren a eso; yo les digo mis chiquitos, y no por posesión, sino por cercanía, y quiero que estén bien, lo mejor posible", dijo.

Labores que serán respaldadas por el Gobierno del Estado, refrendó el gobernador Américo Villarreal Anaya al asistir al primer acercamiento entre autoridades y los trabajadores del DIF en Tamaulipas.

"Se le dará todo el apoyo institucional al DIF y se los reafirmo, sé que desde aquí podremos desplegar uno de los pilares de nuestra visión humanista con la que vamos a marcar la diferencia de este gobierno de la Transformación", dijo el gobernador.

Villarreal Anaya señaló que se requiere el esfuerzo de todas las instituciones del Estado, con una visión integral enfocada en la educación, el bienestar social, la seguridad, la salud, y el desarrollo económico para combatir la desigualdad de condiciones que existe en nuestra entidad.

"Porque estamos consientes que si la desigualdad ha crecido, si la pérdida de valores es un problema cada vez más serio y grandes capas de la población están expuestas a la inseguridad, la indefensión, la violencia en colonias y hogares; entonces la respuesta de nuestras acciones de protección a los más vulnerables, y en especial al acción del DIF debe de ser más amplia".