Desaira Tamaulipas 8 millones de pesos

De acuerdo con datos consultados en el primer informe de auditoría del año 2021, en el cual se realizaron auditorías a cinco programas y fondos en donde se revisó el gasto y el funcionamiento de sistema de administración y gasto público son más de seis millones de pesos los que no se ejercieron.

En el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, se determinó que no fueron ejercidos tres millones 572 mil pesos, recursos que de acuerdo a las leyes en materia de presupuesto y hacienda deben de ser regresados al gobierno federal.

Otro de los puntos evaluados por la ASF es la transparencia en el manejo e informe del gasto de los recursos públicos, en el cual se indicó que no se entregó con oportunidad el segundo informe trimestral sobre estas acciones.

"El Gobierno del Estado de Tamaulipas no cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no entregó con oportunidad el segundo informe trimestral sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; asimismo, no reportó con calidad y congruencia la información remitida en el formato Ejercicio del Gasto del cuarto trimestre a la SHCP", indica el informe.