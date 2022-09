500 mil vehículos sin nacionalizar

Alrededor del 50 por ciento aún no logra legalizar su estadía en este país.

"Estuvimos mandando solicitudes al presidente de la República con la organización para que diera una ampliación del decreto, a lo mejor no fuimos los únicos y se logró sacar que se diera una ampliación." Manuel Zúñiga Maldonado, coordinador estatal de ONAPPAFA

Entre 400 y 500 mil vehículos de procedencia estadounidense podrían nacionalizarse en Tamaulipas hasta el 31 de diciembre luego de que el Gobierno de la República ofreció una ampliación al decreto valido en diez entidades del país, y que habrán de sumarse a los más de 200 mil que ya realizaron ese trámite hasta la fecha.

"De acuerdo al cálculo que tenemos de cuántos vehículos se regularizan diario, y el tiempo en que se está trabajando, calculamos alrededor de unos 150 mil o 200 mil vehículos que se hayan regularizado, pero todavía faltan bastantes, calculamos que falta alrededor de medio millón de vehículos que están por regularizar", informó el coordinador estatal de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar – ONAPPAFA –, Manuel Zúñiga Maldonado.

Fue la noche del lunes cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la extensión del Decreto enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que amplía el plazo del Decreto publicado los días 19 y 21 de enero de este año para los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

"Estuvimos mandando solicitudes al presidente de la República con la organización para que diera una ampliación del decreto, a lo mejor no fuimos los únicos y se logró sacar que se diera una ampliación, entonces recibimos la noticia con mucho gusto porque así va a haber más posibilidad para las personas que no habían sido – por desconocimiento – o que no habían tenido el dinero para poder pagar los impuestos de aprovechamiento", consideró Zúñiga Maldonado".

Señaló que desde que se anunció el proceso de nacionalización de vehículos americanos se incrementó la presencia de estas unidades en los estados en donde habrá de llevarse a cabo este proceso, dijo que muchos de los usuarios no han podido acceder a dicho beneficio debido a problemas con la misma plataforma digital por lo que la ONAPPAFA brinda asesorías de manera gratuita, no obstante que también lleva a cabo este trámite ante las autoridades correspondientes con un costo para los solicitantes.

Se estima que en la entidad circulan entre 500 mil y un millón de vehículos de procedencia extrajera, la mayoría provenientes de los Estados Unidos, los cuales fueron introducidos al país de manera ilegal, "se escucha más de personas que están adquiriendo vehículos para poder traer un vehículo y hacerlo mexicano, a lo mejor por el costo que representan, entonces sí se ha aumentado el volumen de vehículos americanos".