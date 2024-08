'Atoran´ electricidad barata: Reclasificación de tarifa no llegará este año

CIUDAD VICTORIA, Tam.- La reclasificación de la tarifa de energía eléctrica no llegará a Tamaulipas este año, informó el secretario de Desarrollo Energético, José Ramón Silva Arizabalo, y está por definirse si se concretará para el 2025.

Desde que se anunció se esperaba que la reclasificación a tarifa 1F, de las más baratas, se diera durante la temporada de verano, cuando se registra la temperatura más alta en la entidad, y así apoyar a las familias con recibos de energía más baratos.

Reconoció que el tema se encuentra atorado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), porque el Estado ya entregó las pruebas documentales que le fueron solicitadas. Se trata de un subdisio de 830 millones de pesos que se transferirán a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que apoye a las familias tamaulipecas en el cobro de consumo de energía.

"Hemos estado encima del tema y se cumplió con todo y hay voluntad de CFE, hay voluntad de la Comisión Nacional del Agua, de todas las entidades. Es un tema presupuestal, pero seguramente el año entrante podemos tener la gran noticia que siempre esperamos" José Ramón Silva Arizabalo Secretario de Desarrollo Energético

"Y este año no creemos que ya aplique, porque ya empezó toda la parte de verano y no fue aprobado aún", sin embargo, aseguró que eso no significa que no se dará este beneficio para los tamaulipecos, que durante años han exigido esta reclasificación por los altos costos.

"Hemos estado encima del tema y se cumplió con todo y hay voluntad de CFE, hay voluntad de la Comisión Nacional del Agua, de todas las entidades. Es un tema presupuestal, pero seguramente el año entrante podemos tener la gran noticia que siempre esperamos".

Silva Arizabalo descartó que se tenga que hacer una negociación desde cero, porque está por concluir la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, ya que es un tema que se presentará en el proceso de entrega-recepción.

"Todo es una transición en la cual se va a dar seguimiento a lo que ya se ha gestionado; esa es la gran ventaja de que continuó el mismo partido dentro del poder y que están alineadas todas las voluntades políticas, tanto en lo federal como en lo estatal".