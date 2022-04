Quiebran rutas de microbuses

Se prevé que desaparezcan más rutas porque no pueden modernizarse por la situación económica que está muy crítica, nosotros tampoco vamos a poder modernizarnos si el gobierno no nos abre un crédito". Guadalupe Navarro Alvizo, Secretario general del STOCAA

En los últimos seis años ha salido de circulación el 33.33 por ciento de los microbuses que circulan a través de las distintas rutas del transporte público en la capital del estado, lo anterior debido a razones como la falta de financiamiento para la adquisición de unidades nuevas, el alto costo de combustibles y refacciones, y en los últimos años por la pandemia de la COVID.

"La Estudiantil desapareció... la de las Playas también ya desapareció, nos vinieron dándole vida a las Playas metiendo carros de aquí y de ahí", recordó el dirigente local del Sindicato de Trabajadores, Operadores y Concesionarios de Automóviles de Alquiler, Guadalupe Navarro Alvizo, "una vez hicieron una manifestación por la misma situación y les cancelaron las concesiones, creo que andan por Matamoros dando el servicio, pero ellos – el Gobierno del Estado – llenó esa ruta con micros de otras rutas".

Mientras que rutas como la Treviño-Sosa o la de la Unidad Modelo bajaron el número de sus unidades hasta en un cincuenta por ciento, esto ha llevado al usuario a recurrir a otras opciones para su transportación como el uso de taxis o de plataformas digitales como Uber o Didi, ya que el tiempo de espera de las unidades se ha llegado a prolongar hasta por más de treinta minutos en algunos casos.

"Se prevé que desaparezcan más rutas porque no pueden modernizarse por la situación económica que está muy crítica, nosotros tampoco vamos a poder modernizarnos si el Gobierno no nos abre un crédito", el dirigente del STOCAA recordó que fue a finales de la administración de Eugenio Hernández Flores cuando tuvieron acceso a créditos para la adquisición de nuevas unidades, las cuales todavía se encuentran en uso, "de ahí en fuera no nos ha ayudado ningún Gobierno del Estado".

Las actuales tarifas de nueve pesos para el pasajero adulto tienen ya casi diez años, aunque Navarro Alvizo aceptó que en algunos municipios se cobra más de diez de manera extraoficial, consideró que no sería suficiente si se aplicara un aumento general en todo el estado para la compra de nuevas unidades, "necesitamos que Gobierno del Estado nos abra una línea de crédito con facilidades y a bajas tasas de interés para que nosotros podamos renovar nuestro parque vehicular, de otra forma sería imposible".

EL TRANSPORTE EN VICTORIA

- Se utilizan unidades con más de 10 años de antigüedad

- El costo por pasaje es de 9 pesos público en general

- Tienen más de 12 años sin acceso a créditos

- Plataformas digitales de transporte llegaron para hacerles competencia

- Al menos cinco rutas han sido afectadas por falta de usuarios

- La pandemia agravó la crisis del transporte público

- Más del 33 por ciento de las unidades ya están en desuso