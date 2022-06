Psicosis en escuelas

{"quote":"Se ha sugerido que el operativo mochila debe llevarse a cabo con todos los cuidados para no herir susceptibilidades, se ha propuesto también que cada salón tenga lockers o gavetas para que los niños dejen sus libros en su escuela y solamente lleven a casa lo que van a necesitar de tarea* Miguel Ángel Tovar Tapia, Presidente de la Unión de Maestros y Padres de Familia"}

Cd. Victoria, Tam.- Para la Unión de Maestros y Padres de Familia de Tamaulipas el caso suscitado este martes en la primaria ´Juan B. Tijerina´ debe de servir como llamado de atención para que las autoridades tanto educativas como de seguridad, y el Congreso local, tomen cartas en el asunto y prevengan la presencia de armas de fuego en planteles escolares.

"Este trascendido sobre un supuesto hecho de que a una menor de edad, en una primaria, le hayan encontrado un arma de fuego nos pone a reflexionar a todo mundo, nos indica que algo no está bien dentro de la sociedad", dijo el presidente de la Unión, Miguel Ángel Tovar Tapia, "hay que prender los focos amarillos de alarma, hay que prender las propuestas, hay que realizar las propuestas plenas como ya hemos hecho desde hace cuatro o cinco legislaturas como asociación civil, y no culpar a maestros y no culpar a padres de familia".

Fue a través de las redes sociales donde los padres de familia de la primaria ´Juan B. Tijerina´ denunciaron que una alumna se encontraba en posesión de un arma de fuego al interior del plantel, versión que fue refutada por autoridades educativas y de seguridad pero que generó psicosis por lo que los paterfamilias acudieron a recoger a sus hijos para llevarlos a la seguridad de sus casas.

Tovar Tapia se pronunció por la implementación ordinaria del ´Operativo Mochila´ a pesar de la negativa de la gran mayoría de los padres de familia, "se ha sugerido que el operativo mochila debe llevarse a cabo con todos los cuidados para no herir susceptibilidades, se ha propuesto también que cada salón tenga lockers o gavetas para que los niños dejen sus libros en su escuela y solamente lleven a casa lo que van a necesitar de tarea", asimismo, dijo que se deben deslindar responsabilidades objetivas por parte de los padres o tutores.

En este punto debe legislarse desde el Congreso local para determinar cuál es la responsabilidad de los padres de familia o tutores legales de las acciones que los menores lleven a cabo al interior de las escuelas, "como son inimputables ante la ley estos menores, la responsabilidad se debe de trasladar definitivamente al padre de familia, pero no es el hecho de trasladar la responsabilidad objetiva al padre de familia, sino que vamos a atacar el origen, qué es lo que está sucediendo y qué alternativas podemos encontrar para que este tipo de situaciones no se den".