Piden no pagar deuda pública por dos años

El Partido del Trabajo y la Promotora para la Suspensión de la Deuda Pública iniciaron esta semana una campaña para presentar al presidente Andrés Manuel López Obrador una propuesta para la suspensión de la Deuda Pública de, al menos, dos años con lo cual se buscaría re encausar los recursos que hoy son utilizados para el pago de créditos a programas sociales e infraestructura pública.

"Actualmente la deuda pública alcanza la cantidad de trece millones de millones de pesos... es el doble del presupuesto de la Federación para el año 2022, lo que se paga actualmente de servicio de la deuda de intereses y gastos estamos hablando de arriba de 860 mil millones de pesos, una cantidad grandísima que es más que la suma de todos los programas sociales de este Gobierno", dijo el coordinador estatal del PT, Alejandro Ceniceros Martínez, "el próximo año dicen que vamos a pagar de puros intereses un millón de millones de pesos".

El dirigente partidista explicó que esta solicitud de moratoria a la deuda pública no equivale a una declaratoria de bancarrota estatal debido a que el país cuenta con bienes públicos para cubrir la deuda, sino que el objetivo es poder utilizar estos recursos para inversión en programas sociales, en Salud, Educación, empleo, niñez, campo, agua, y otros.

"Si nosotros no declaramos la moratoria – la suspensión de la deuda pública – mínimo por dos años este país no va a poder salir adelante, esos recursos se requieren para poder financiar el país, que se invierta en atención a la salud, en la niñez, en educación, en empleos permanentes", las firmas recabadas serán enviadas al presidente de la República para su consideración para no tener que tocar base ante la Cámara de Diputados o ante el INE vía consulta popular.

Ceniceros Martínez aclaró que la deuda de trece millones de millones de pesos corresponde al Gobierno Federal, es decir, no incluye las deudas de estados y municipios, y proviene desde gobiernos como el de Luis Echeverría Álvarez hasta el de Enrique Peña Nieto, "gastamos quince por ciento más de lo que cobramos, hay un déficit de 675 mil millones de pesos y estamos pagando únicamente de puros intereses de servicio a la deuda, más de 800 mil millones de pesos, ese dinero en lugar de dedicárselo al pago podríamos utilizarlo en invertir".