No hay agua para pagar a EU: Presas de Tamaulipas y Coahuila en niveles críticos

* Sin embargo, el secretario estatal dijo que esto se debe a que hay una sobredemanda de la cuenca del río Bravo que no ha permitido que el nivel de las presas incremente y, por ende, no se cumpla con el pago de agua. * Recordó que en 2001 el entonces presidente de la República, Vicente Fox, y los estados que se abastecen de la cuenca del río Bravo, como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango y Chihuahua, que se llegaría a una depuración y ordenamiento de la misma, pero la Conagua nunca realizó esas acciones. * "Eso le corresponde a la Federación, por supuesto, sí. Nosotros estamos sentados en la mesa con la Federación y con los estados de la parte alta de la cuenca, en el Consejo de cuenca del río Bravo, y ahí analizamos y dictaminamos. El problema es que la Federación no toma cartas en el asunto", señaló. * Por último, recalcó que la cuenca tiene "muchos más actores" de los que puede soportar, al registrarse extracciones desmedidas de lo acordado en las concesiones y el robo del recurso, sin que se haga algo al respecto.