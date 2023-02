Vuelve a subir el precio de tortillas

"Lo habían pronosti-cado para el primero de febrero, habían dicho que iban a aumentar el precio de la harina pero no hay justificante todavía, el precio del maíz no se ha movido hacia el alza y ningún otro producto se ha movido" José Enrique Yáñez Reyes, presidente de la Federación

El duopolio harinero conformado por Maseca – Minsa anunció un incremento de entre el 10.16 y el 11.11 por ciento al precio de la tonelada de harina de maíz a partir del primero de marzo próximo lo que detonaría un incremento en el precio de la tortilla para el consumidor final, adelantó la Federación de Industriales de Producción de la Masa y la Tortilla del Estado de Tamaulipas.

"Estamos haciéndole un llamado al presidente de la República para que el Poder Ejecutivo Federal tome cartas en el asunto ya que no hay justificante para incrementar el precio de la harina, cosa que quieren hacer las harineras, esperamos que el presidente llame a los secretarios del ramo y se pongan a trabajar sobre esa situación", el pasado mes de enero el dirigente estatal de la Federación, José Enrique Yáñez Reyes, señaló que no había condiciones que justifiquen dicho aumento.

Actualmente el precio de la tonelada de harina de maíz es de 15 mil 750 pesos mientras que el producto final para el consumidor (la tortilla) ronda de manera general entre los 22 y 23 pesos en el estado, con precios máximos en algunos municipios de la frontera y en la zona de Tampico de 27 a 28 pesos; la tonelada pasaría entre 17 mil 350 pesos y 17 mil 500 a partir de marzo.

"El precio del maíz se ha mantenido estable, también se ha mantenido estable el precio de la gasolina, del Diesel, de la electricidad, del gas, entonces no hay justificante alguno para aumento, cuál es la razón ¿por qué aumenta?", cuestionó, "lo habían pronosticado para el primero de febrero, habían dicho que iban a aumentar el precio de la harina pero no hay justificante todavía, el precio del maíz no se ha movido hacia el alza y ningún otro producto se ha movido".

Adelantó que el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla (CNIPMT), Rubén Montalvo Morales, ha buscado acercamientos con autoridades federales para tratar de frenar esta tentativa de incremento; por otro lado rechazó la posibilidad de un subsidio como solución, "lo que pasa es que los productores de la harina de maíz siempre se han quedado acostumbrados ellos a querer ganar siempre, a salirse con las suyas (...) y pueden llegar a acuerdos a nivel nacional de apoyos que no se aplican hacia abajo".