Anticiparían jubilación a 20 jueces en Poder Judicial de Tamaulipas

Por: Christian Rivera

Noviembre 26, 2024 -

El Mañana / Staff.- El Poder Judicial de Tamaulipas podría anticipar la jubilación a 20 jueces para evitar que pierdan ese derecho laboral con la elección judicial en puerta, adelantó el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, David Cerda Zúñiga.

En entrevista, previo al arranque formal del proceso electoral extraordinario 2024-2025, dijo que ya se analiza el tema con el Poder Legislativo y el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET). Sólo accederán a este beneficio los jueces que dentro de uno o cinco años harían efectiva su jubilación.

"Tenemos alrededor de 20 jueces que pudieran entrar en esta opción, si ellos mismos la van eligiendo, y si las normas secundarias que están pendientes de salir lo van contemplando. Nosotros seguimos en este diálogo constante con los otros dos poderes, en específico el Legislativo, para ver esa opción".

Empero, se desconoce a cuánto asciende el presupuesto que se destinará para cubrir las pensiones de los 20 jueces y juezas, ya que todo depende del sueldo que perciben, así como las modificaciones que se hagan durante las leyes secundarias por el Congreso local. Además que es un tema administrativo que le corresponde al IPSSET.

HASTA DICIEMBRE, RENUNCIA DE JUECES Y MAGISTRADOS

Toda vez que el miércoles es la fecha límite para que los Comités de Evaluación emitan la convocatoria para recibir solicitudes para participar en la elección judicial, el magistrado presidente estimó que a mediados de diciembre se conocerá la cifra de jueces y magistrados que renuncien a participar en el proceso electoral.

"Después, en el plazo que está abierta la convocatoria, iniciará la manifestación en dado caso de renuncias. Yo creo que hacia mediados de diciembre estaríamos esperando saber cuántos jueces han venido manifestando renunciar y no continuar con este procedimiento".

El artículo transitorio de la reforma judicial señala que los jueces y magistrados que renuncien a participar en la jornada electoral, o no resulten electos, tendrán derecho a un haber de retiro de 3 meses de sueldo íntegro, y 20 días de sueldo por cada año laborado.

"Lo que sí se puede garantizar, porque lo garantiza la misma reforma, es que contarán con esa indemnización legal para que en dado caso de no querer continuar, pues bueno, opten por esa indemnización. Hasta ahorita no, los jueces se han acercado a preguntar, las convocatorias están en una etapa reflexiva de continuación o no de sus labores y es totalmente respetable".





¿Y EL PRESIDENTE?

Sobre sus aspiraciones de participar en el proceso judicial, dijo que lo analizará una vez que se publique la convocatoria, y en el transcurso de las próximas semanas informará su posicionamiento.

"Lo que sí puedo dejar en claro es que creo en la reforma y que la apoyo plenamente y que nos va a salir bien porque estamos coordinados los tres poderes".