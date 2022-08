En octubre nueva dirigencia del PAN

Siempre lo he dicho respetar acuerdos, respetar el diálogo y el consenso y eso es lo que nos va a dar la manera de poder decidir si continuamos o no”. Luis René ‘Cachorro’ Cantú Galván, dirigente estatal del PAN

El pasado tres de agosto fue lanzada la convocatoria para el proceso interno del Partido Acción Nacional en la cual habrá de renovarse la presidencia, la secretaría general y siete integrantes del Comité Directivo Estatal en el estado de Tamaulipas los cuales permanecerán en el cargo hasta el segundo semestre del 2025.

Esto lo adelantó el actual dirigente estatal, Luis René ‘Cachorro’ Cantú Galván, el cual aún no define su participación para repetir al frente del partido blanquiazul, “es algo que hemos venido platicando con el Consejo y la Permanente, incluso se hablaba de que hasta que no acabara la impugnación, es algo que se está tomando en cuenta y no lo podemos descartar siempre y cuando haya acuerdos; siempre lo he dicho respetar acuerdos, respetar el diálogo y el consenso y eso es lo que nos va a dar la manera de poder decidir si continuamos o no”.

Recordó que para el Estado de Tamaulipas se decidió que la dirigencia estatal será encabezada por un hombre, no obstante, en el resto de las secretarías del Comité Directivo Estatal deberá de respetarse el principio de equidad de género por lo que la Secretaría General deberá de corresponderle a una mujer – esto viene señalado en la misma convocatoria –; para el registro de las planillas se cuenta con un plazo del 03 al 24 de agosto.

“Aquí no es el trabajo nada más de una persona, es un trabajo de todos, y realmente hay que actuar en este sentido como a lo mejor se quiere señalar al presidente de Acción Nacional... yo no lo puedo compartir en este momento en ese sentido, y aun así como persona al señor presidente no lo culparía, a ningún militante, de que tuvimos alguna falla, al fin y al cabo así son las elecciones hay consecuencias pero hoy por hoy estamos impugnando y sabemos que tenemos la razón”, dijo en torno a los resultados del pasado cinco de junio.

Para poder registrar las planillas estas deberán de contar con entre el 10 y 12 por ciento de respaldo del padrón de militantes de Acción Nacional en el estado, no será necesario contar con el respaldo de los 43 municipios sino con el número de respaldo necesario para el registro, las planillas que excedan este máximo solamente serán consideradas las firmas necesarias; la procedencia de los registros será a más tardar el 31 de agosto y la campaña interna será del primero de septiembre al primero de octubre.

La jornada electoral iniciará a las nueve horas del domingo dos de octubre, el período de votación será de 10 a 16 horas de ese día en los centros de votación que serán autorizados por la Comisión Estatal Organizadora – presidida por Juan Alejandro Rivera Torres –, los candidatos a presidir el Comité Directivo Estatal del PAN deberán de contar con una antigüedad de cinco años y ‘haberse distinguido por su lealtad a los principios y programas del Partido’.