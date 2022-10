Recorte de 4.9 MMDP no afectará finanzas del INE

El ´tijeretazo´ de cuatro mil 913 millones de pesos al Presupuesto del INE asestado por la Cámara de Diputados no habrá de impactar en las finanzas del órgano electoral, ello debido a que corresponde a partidas para la Revocación de Mandato o la Consulta Popular que ya fueron superadas en el calendario del 2022.

Esto mientras que en el Congreso de la Unión se negociará en las próximas semanas un incremento del 10.35 por ciento para el próximo año, "El INE cuando solicitó el Presupuesto el año pasado contempló recursos para lo que era la Revocación de Mandato y algún posible ejercicio de Consulta Popular; esos recursos eran alrededor de cinco mil millones de pesos y el Congreso de la Unión decidió no autorizarlos", aclaró el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Tamaulipas, Sergio Iván Ruiz Castellot.

Según el Diario Oficial de la Federación, para 2022 fueron solicitados 18 mil 827 millones 742 mil 268 pesos de los cuales el 69.49 por ciento correspondieron para el Presupuesto Base y Cartera Institucional de Proyectos del Instituto Electoral, mientras que los cinco mil 743 millones 573 mil 799 restantes estaban destinados para la realización de la Revocación de Mandato y la Consulta Popular.

El pasado 22 de agosto fue aprobado un anteproyecto global de 18 mil 463 millones 357 mil 951 pesos por parte del Consejo General del INE para 2023, de estos, el 78.20 por ciento son para Presupuesto Base y Cartera Institucional de Proyectos y cuatro mil 025 millones 422 mil 288 para Consulta Popular, "ese Presupuesto todavía no ha entrado en análisis de lo que es la Cámara de Diputados", sin embargo, consideró que sí podría llevarse a cabo algún recorte por parte del Congreso de la Unión.

Agregó, "apenas nos están pidiendo que enviemos información respecto a presupuestación para certificación de asambleas, todavía hay unos ajustes que se van a hacer, todavía no ha entrado a discusión ese anteproyecto como tal, todavía no ha sufrido ninguna modificación en la Cámara de Diputados", Ruiz Castellot confió que cualquier recorte presupuestal no afectará las finanzas y planes de trabajo del Instituto Nacional Electoral para 2023.