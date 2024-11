´No estoy bien, estoy muy vulnerable´: Melanie

Por: Agencia Reforma

Noviembre 09, 2024 -

A ocho días de ser agredida a golpes por su novio, la joven Melanie de Jesús Barragán dijo que no se encuentra bien y que está muy vulnerable tras el hecho suscitado el 31 de octubre pasado.

En un audio que circula en redes sociales, la alumna de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas habla, por primera ocasión, desde que fue atacada.

Durante la grabación, de medio minuto, dialoga con una mujer, presuntamente su tía, y además agradece el apoyo que se le ha brindado tras ser golpeada.

"Estoy muy, muy agradecida con toda la gente que me está apoyando y que, la verdad, ahorita yo... pues salir así a dar la cara públicamente, no estoy bien, estoy muy vulnerable, pero estoy totalmente agradecida con toda la gente que me apoya", manifestó.

La semana pasada, Melanie fue agredida a golpes, presuntamente por su novio, identificado como Christian de Jesús Rojas Martínez, tras encontrarse en una fiesta de Halloween.

Rojas estudia la carrera de Médico Cirujano en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, plantel que condenó el hecho de violencia y ofreció su disposición de colaborar con las autoridades judiciales a fin de que se esclarezca el caso y en su caso sancionar al responsable.

La estudiante universitaria fue dada de alta ayer del Hospital General Regional número 6 del IMSS, en Ciudad Madero, tras ser operada derivado de una severa lesión en el ojo izquierdo.

Según la tarjeta informativa de dicho hospital, la joven fue intervenida quirúrgicamente de forma exitosa por un médico especialista en cirugía plástica, quien determinó su alta.

El martes, la Fiscalía General de Justicia del Estado inició la búsqueda del agresor y ofreció una recompensa de 200 mil pesos por información que coadyuve a su pronta localización.

Ayer fue cateado el domicilio del novio, en el Fraccionamiento Villas, en Altamira, pero el joven no fue localizado, mientras que autoridades aseguraron el inmueble.

Asimismo, la FGGHE negó este mediodía que Rojas haya sido detenido, como ha trascendido en redes.