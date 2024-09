Reprueba el INE a diputado local Marte Alejandro Ruiz Nava

Cd. Victoria, Tam.- El Instituto Nacional Electoral (INE) arremetió en contra del diputado local de Morena Marte Alejandro Ruiz Nava por las declaraciones en las que asegura que es microviolencia contra los hombres que sus parejas se nieguen a sostener relaciones sexuales y no darles de comer.

El órgano electoral emitió un comunicado en el que asegura que las declaraciones del diputado de Tamaulipas "evidencian un profundo desconocimiento de la realidad psicosocial de las mujeres en nuestro país y resaltan la urgente necesidad de sensibilización y capacitación en derechos humanos con perspectiva de género".

Lo anterior porque el legislador de la fracción de Morena dijo que "si la mujer le levanta la voz al hombre, si no le hace lonche, que también se puede decir que es un microviolencia, si no comparte una noche con él, es decir, que le duele la cabeza y que no quiera tener una relación sexual también es una microviolencia porque no está cediendo estar con su pareja".

Los dichos del morenista elevaron la discusión en redes sociales, al punto que el INE aseguró que la forma de pensar del diputado es "un acto irresponsable", y además atentan contra el derecho de las mujeres a la libre determinación de su sexualidad.

El comunicado insiste que equiparar el ejercicio de la libertad sexual con una supuesta microviolencia cataloga a las mujeres como un objeto sexual y que están a libre disponibilidad para sus parejas.

"La negativa de una mujer a sostener relaciones sexuales con su pareja no es una microviolencia, sino el ejercicio de sus derechos sexuales y una manifestación de su autonomía, que debe ser respetada sin cuestionamiento alguno y, que, no respetar su negativa es una violación sexual, es un delito grave que está penado con prisión".

En ese contexto, solicitó a la Junta de Gobierno, la Diputación Permanente y la Mesa Directiva del Congreso de Tamaulipas para que tome acciones en contra de ese tipo de comentarios que no abonan a erradicar la violencia contra las mujeres. La indicación se dirigió también a la Mesa Directiva de la Legislatura 66 que tomará funciones a partir del primero de octubre.

Invitó a los legisladores a educarse en materia de derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género, "e invitamos al Diputado Local Marte Alejandro Ruíz Nava a participar seriamente en dichas capacitaciones y al respeto irrestricto de los derechos humanos de las mujeres".