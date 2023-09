Se queda Lucía en la SET

"En menos de un año se pudieron regularizar 7,455 casos; de este total se abatieron tres mil 615 regularizaciones en la misma zona económica y se encuentran en proceso otras tres mil 840". Lucía Aimé Castillo Pastor, Secretaria de Educación en Tamaulipas

El Mañana / Staff.- La secretaria de Educación en Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo Pastor adelantó este miércoles que continuará al frente de la dependencia estatal, hasta en tanto el gobernador Américo Villarreal Anaya decida lo contrario.

CONFERENCIA DE PRENSA

En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, la titular de la SET respondió a la exigencia del secretario general del SNTE, sección 30, en Tamaulipas, Arnulfo Rodríguez Treviño, de obtener renuncia de Lucía Aimé como titular de Educación en el estado para sentarse a dialogar, luego de mantener bloqueadas las oficinas gubernamentales por más de 24 horas.

"Sólo hay una persona que tiene no sólo la voluntad, sino legalmente la facultad de decidir mi presencia en el gabinete, y yo me siento honrada de la oportunidad que me ha brindado para coordinar los esfuerzos de la Secretaría de Educación y permaneceré hasta en tanto él determine una situación distinta", acotó.

Los docentes exigieron a gritos el despido de la secretaria, al considerar que no es apta para el cargo, además que no ha solucionado los problemas administrativos que han causado impacto a cientos de familias porque no se les han liberado pagos de nóminas y tampoco se les han entregado bases a maestros del Sindicato.

El tono y discurso agresivo del secretario general del Sindicato, dijo, causó sorpresa, pues siempre se le ha mostrado una postura de diálogo, apertura y respeto.

Se dio a la tarea de precisar inconsistencias que han señalado los maestros desde el pasado martes, al tomar las instalaciones de la Secretaría de Educación en Ciudad Victoria y hacer paro de labores en gran parte de los municipios de Tamaulipas.

Al cierre de la presente nota las autoridades educativas aseguraron que no se tiene la información precisa de cuántas escuelas no tuvieron clases derivado de la ausencia de los maestros a las aulas, toda vez que los supervisores, pertenecientes al SNTE, se negaron a compartir dicha información.

"Desde el 2014, por acuerdo del Consejo Nacional del SNTE y su Comité Ejecutivo Nacional, se firmó con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y los gobernadores de los estados, el Convenio de Automatización de la Negociación Salarial Única, por medio del cual se estableció que anualmente, habría sólo una revisión salarial y de prestaciones sociales, dado que el Contrato Colectivo de Trabajo, otorga personalidad jurídica únicamente al SNTE y a la SEP, nacionales", explicó en relación a la exigencia de un techo presupuestal.

Insistió que se ha buscado el acercamiento con los líderes sindicales para llegar a un acuerdo en común, muestra de ello las más de 50 reuniones que han sostenido autoridades educativas estatales y sindicales en los 11 meses de gobierno actual.

"Hago un llamado también al respeto de la normatividad, nadie gana si anteponemos casos específicos a la generalidad, por hacer eso, se dio un trato injusto a la mayoría de los trabajadores", concluyó.

Los acuerdos que se han realizado

* El pago retroactivo correspondiente al periodo comprendido de la quincena 01 a la 12, pagado en nómina extraordinaria de la quincena 12 del presente año.

* Trámite al otorgamiento del apoyo para la compra de lentes y aparatos ortopédicos a 6 mil 682 trabajadores de la educación.

* Reactivación de los fideicomisos Programa de Tecnologías Educativas y de la Información para el Magisterio de Tamaulipas, para beneficiar a alrededor de 1,000 docentes de las zonas más vulnerables y el de Crédito para el Mejoramiento de la Vivienda.

* Regularización del pago de bono y estímulos a personal homologado no transferido activos y jubilados, a personal jubilado de nivel básico, pago de marcha, pago de estímulo de directivos en funciones de un solo turno, estímulo de 40 años a personal docente "Maestro Altamirano", estímulo de 30 años a personal docente "Maestro Rafael Ramírez", pago del retroactivo al incremento salarial 2023 y la segunda parte de la compensación nacional única.

* En ese tenor, Lucía Aimé señaló que la queja de 19 mil maestros sin posibilidad de acceder a plazas y estímulos, explicó que son claves presupuestales y no personas, y es un número que se recibió desde octubre del 2022 y no algo que se haya acumulado en el actual gobierno.