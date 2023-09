Plasma su filosofía de vida

Ciudad de México

La vida no espera para Luis Fonsi porque le gusta gozar de aquí y ahora. Si algo no está funcionando para el cantante puertorriqueño, prefiere cambiarlo todo y moverse de lugar para no estancarse. Esto lo plasma en "Pasa la Página Panamá", sencillo disponible en plataformas digitales.

"En muchas canciones he dicho que la vida es corta, es mi filosofía de vida y así me criaron mis papás. Mi papá lo dice mucho, que la vida hay que disfrutarla. Justo cuando llegamos a un momento donde no nos sentimos bien, hay que buscar otro camino. Hay gente que se queda en ese mismo lugar por miedo", dijo Fonsi, en videoentrevista.





A CERRAR CICLOS

El intérprete de "Despacito" ejemplificó esta forma de ver la vida con la manera en la que se conducen sus padres: su mamá prefería quedarse en un solo lugar y no mudarse porque se enamoraba de las casas, contrario a su progenitor, quien opta por mudarse en busca de nuevas experiencias y energías.

Con "Pasa la Página Panamá", Fonsi resalta la importancia de cerrar ciclos. Para el cantautor, la música, el proceso de composición, creación y producción, es una terapia que lo ayuda a sanar.

COAUTORÍA

"Mauricio Rengifo, Andrés Torres y yo escribimos la canción a inicios del año en Los Ángeles, donde nos reunimos unas cuatro o cinco veces al año. Estuvimos juntos varios días y escribimos canciones sin ningún tipo de presión, nos desahogamos. "Hay gente que va a terapia con psicólogos, se da un masaje o va a un facial, en mi caso, me reúno con ellos o con otros compositores o productores y me siento a escribir", compartió.

Como parte de la temática de su próximo álbum, en cada canción Fonsi mencionará alguna ciudad o país que tenga relación con sus 25 años de carrera musical. Normalmente, escribía las canciones y al final le ponía el título al disco.

TÍTULO PERFECTO

"Había escrito varias canciones que curiosamente eran nombres de ciudades. No necesariamente cada canción es un homenaje a la ciudad, pero la historia sí pasa por esa ciudad.

Hasta cierto punto lo veo como una celebración o agradecimiento a lo que ha sido mi viaje ha sido físico y geográfico, pero también emocional por todo lo que he vivido desde el comienzo hasta el sol de hoy.

"´Pasa la Página´ era un título tan perfecto para el mensaje que quiero llevar, es un hashtag, un meme y un mensaje. Por eso no quise quitarle ese nombre y mezclé los dos títulos para seguir la línea de todas las ciudades sin perder el mensaje original", reflexionó.