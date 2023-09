No vamos a ceder: SNTE | Se quedan 4 mil escuelas sin clases por paro magisterial

El Mañana / Staff.- El dirigente estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Arnulfo Rodríguez Treviño, aseguró que no cederá en la lucha por los derechos y conquistas de los maestros, a 48 horas de haber tomado las instalaciones de la SET.



MITIN

"No vamos a claudicar", dijo frente a un mitin de aproximadamente mil maestros de municipios de Victoria, Nuevo Laredo, Mante, Xicoténcatl, Jiménez, Jaumave, Altamira, Tampico, Madero y otros más, y reconoció que la situación "está complicada" en torno a las negociaciones con el estado, a través de la Secretaría de Educación, pero que "todo tiene solución".

Dijo que entabló una charla propositiva con una comitiva que envió el gobernador Américo Villarreal Anaya para dialogar, pero se desconoce cuándo se levantará el plantón o el periodo en que se deben cumplir los acuerdos.

"No sé, ni yo sé, todo está sujeto al tiempo de estas gentes; vamos a esperar y uno tiene que ser paciente, pero llega el momento que no y nos vamos a aventar, no hay prisa. Vamos a esperar", dijo.

En relación al posicionamiento de la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor, se mantiene al frente de la dependencia estatal y es el gobernador el único con la facultad para quitarla del puesto, respondió.

Pidió a los cientos de maestros que se atrincheraron en las oficinas sede de la SET que tengan paciencia, pues buscarán una solución y que se fueran a sus casas a descansar, mientras un grupo se quedaba a hacer guardia y esperar una respuesta favorable del estado.

"Ya vamos muy aventajados con las autoridades que nos mandó el señor gobernador; ya hay avance, pero sépalo, yo no los voy a abandonar. En esos documentos van endosadas todas las problemáticas que tenemos los maestros de Tamaulipas; todas, pero tienen que palomearlas, yo no soy el que firma, soy el gestor, ni la autoridad sabe", dijo.

Aulas vacías

* La Secretaría de Educación de Tamaulipas informó que de las seis mil escuelas de Educación Básica que hay en los 43 municipios del estado, cuatro mil reportaron ausencia de maestros y se suspendieron las clases.

* Derivado del paro de labores al que convocó el SNTE en Tamaulipas, sindicato al que están adheridos más de mil maestros en todo el estado, afectó el acceso a la educación de miles de estudiantes.

* El Anuario de Estadísticas Educativas de la SET establece que en los niveles Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria hay 638 mil 331 alumnos inscritos en escuelas públicas y privadas, que derivado del paro de labores un porcentaje importante de ellos se quedó sin clases.