Aumentan jóvenes en bando criminal en Tamaulipas

Cd. Victoria , Tam.

El coordinador de las Mesas de Seguridad y Justicia en Tamaulipas, José Calanda Montelongo, reconoció que cada vez hay más jóvenes delinquiendo en el estado y representan"carne viva" para la delincuencia.

Señaló que este problema social también se deriva de la violencia familiar que ha ido en aumento en Tamaulipas, delito que no se registraba con tanta frecuencia en otros años, afectando, principalmente, a las niñas, niños y adolescentes.

Vivir en un ambiente hostil, dijo, orilla a los niños a consumo de drogas, a violentar a sus compañeros en la escuela. "Se desarrollan en un ambiente violento. Y esos números a futuro van a ser malos, es carne viva para la delincuencia", advirtió.

"Cuando no hay integración familiar, cuando no hay integración familiar, los niños que están aventados a la calle, los niños que tienen acceso a drogas, cada vez hay gente más joven delinquiendo. Antes no se veía", señaló.

Sin precisar datos, el representante de las mesas de seguridad en Tamaulipas dijo que se han observado casos de niños de 14 años y de 16 años que forman parte del crimen organizado como vigilantes, también conocidos como "halcones" que se dedican a reportar si unidades de las fuerzas armadas rondan algunos sectores o ingresan a las ciudades.

"Nomás de ver que de repente detienen a niños halcones, que traen un celular avisando si pasó a alguien, entonces eso es en lo que hay que trabajar".

Insistió que el tejido social "está perdido" en Tamaulipas, y no se ha logrado recuperar por ninguno de los diferentes órdenes de gobierno, y urge que se implementen campañas para sacar a los jóvenes de las calles y acercarlos al deporte.

Recordó que la violencia entre los jóvenes es más agresiva, tal como se registró en la Secundaria General Número 1 en Ciudad Victoria, donde un grupo de alumnos y exalumnos participó en una pelea que terminó con uno de ellos herido por una navaja.

La violencia de niños cada vez se expresa de una manera que antes no era. Antes no pasaba de unas cachetadas que nos poníamos en la escuela, pero ahora ya sacan un cuchillo y ya es otro problema mayor". José Calanda Montelongo coordinador de las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia

Ante este problema, dijo que se debe implementar el mecanismo de mochilas transparentes para que el personal docente y administrativo pueda observar qué es lo que llevan los alumnos a las escuelas y evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo su integridad física, como la de sus compañeros y de los maestros.

"Debería ser ya, no vaya a ser, no me consta, que por ahí traiga un niño algunas pastillas que vende o algo. O sea, tiene que abrirse, tiene que abrirse la mochila".