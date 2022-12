Presenta JR propuestas

En el arranque de campaña para la senaduría, el candidato de Morena-PT, José Ramón "JR" Gómez Leal señaló que su campaña estará enfocada en reforzar las políticas públicas de seguridad, migración, bienestar, comercio exterior y energía.

En los 45 días de campaña se enfocará en los temas prioritarios que requiere Tamaulipas y dejará de lado la guerra sucia.

"Un senador legisla, sin embargo, hay 47 comisiones; uno no elige dónde estar y nuestro eje central lo vamos a enfocar en migración, que es un tema que nos está pegando mucho en Tamaulipas. El tema de seguridad, que es bien importante seguir trabajando; está el tema de bienestar, de comercio exterior y el de energía", dijo.

Puntualizó que trabajará en reforzar la unidad dentro y fuera del partido, visitará todas las comunidades de Tamaulipas rumbo a las elecciones del 19 de febrero, pues a pesar de ser Morena y aliados una coalición fuerte y que ha ganado las últimas jornadas electorales en Tamaulipas, no saldrá confiado.

"Estoy con un partido muy fuerte, con compañeros muy trabajadores; tuve la oportunidad de recorrer todo el estado. Confiado no estoy, pondré todo mi esfuerzo, toda mi lucha, mi esfuerzo y ya lo veremos el 19 de febrero", acotó.

En su reunión con la fuerza política de Morena, se comprometió a visitar los 43 municipios del estado durante el período de campaña para promover la participación, el diálogo, el debate, escuchar a la ciudadanía en general, porque esa es la marca de la Cuarta Transformación.

Relativo a su parentesco con el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien es esposo de su hermana María Gómez Leal, dijo que es un tema que se ha abordado desde hace años y lo ha dejado en claro, que es un tema ajeno, pues así lo han establecido sus resultados al frente de distintos cargos públicos.

Dijo que durante su gestión como delegado de Programas para el Bienestar en Tamaulipas en el periodo 2018-2020, siguió las indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de reunirse con el entonces gobernador García Cabeza de Vaca, quien se negó a recibirlo.

"Nunca me recibió, lo comenté no de manera destructiva, sino que es bien importante trabajar de la mano con todos. Si no comprendemos que estamos para el pueblo, pues no estamos comprendiendo nada", insistió.

La agenda de trabajo de JR indica que durante el jueves y viernes visitará los municipios de Jiménez, Padilla y Güemez, donde se reunirá con grupos políticos y sociedad para buscar su voto y darles a conocer su agenda legislativa.