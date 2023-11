Heredan tradición por generaciones

Matamoros, Tam.- A lo largo de 33 años, Vanesa Rodríguez Tovar se ha dedicado a elaborar coronas, cruces y arreglos florales para venderlos en las fechas importantes, como es en esta ocasión el 2 de noviembre, en donde espera tener un buen cierre de año.

Aseguró que este negocio es familiar, ya que ha pasado de generación en generación.

"Desde los siete años inicié a trabajar con mi abuelita, después le seguí con mi mamá y ahora me toca a mí; ahora mi hija también me ayuda, es un negocio que no podemos dejar por toda la historia que tiene", dijo.

Comentó que el lugar en donde se pone a vender es en las afueras del panteón Nuevo, el mismo desde que iniciaron a trabajar tanto su abuelita como su madre, ya que hay clientes que también han pasado de generación en generación.

"Nosotros, normalmente, vendemos estos productos los días de la madre, del padre, 10 de mayo y el 2 de noviembre, que es cuando más demanda se tiene y para ello nos preparamos con tiempo, además de que ya tenemos clientes que nos piden cantidades importantes de estos arreglos", dijo.

Resaltó que, a diferencia de las florerías que se encuentran en la entrada, se busca mantener los precios para que la población siga consumiendo, ya que las condiciones económicas no son nada buenas.

"Es cierto que nos aumentaron las flores, los listones y otros productos que necesitamos para crear estos arreglos, pero no podemos subir los precios, ya tenemos nuestros clientes fieles y para mantenerlos les respetamos los costos, esto nos ayuda a que todos los años se nos acabe todo", aseguró.

GANANCIAS

Afirmó que sí tienen ganancias, a pesar de que no le suben a los precios. "Nosotros vendemos en 100 pesos prácticamente todo, así nuestra mercancía se vende en su totalidad y no tenemos pérdidas, como suele haber en otros negocios en donde los costos los elevan año con año", comentó.

De esta manera, Vanesa se gana un dinero extra para su familia que acude a vender junto con ella, tanto su hija como su esposo, además de que le ayudan a producir estos artículos que ponen a la venta en estas fechas.