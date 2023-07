Guardería "cuna" de maltratos e irregularidades

Cd. Victoria, Tam.- Trabajadoras de la guardería Asociación de Ayuda para la Mujer Trabajadora, AC, denunciaron maltrato e irregularidades en la administración de la guardería subrogada del Seguro Social 0991 por lo que acudieron este miércoles ante el Tribunal de Justicia Laboral para demandar a la propietaria y administradora del establecimiento.

"A mí me están haciendo un descuento por daños a la empresa siendo que también soy una empleada y yo sigo indicaciones", denunció la trabajadora pedagoga de la guardería Juanita N, "me están haciendo un descuento, tengo que pagar a diciembre de este año diez mil pesos por daños a la empresa, me están descontando de mi sueldo 450 pesos por quincena, yo creo que eso es injusto".

ASISTENCIA

La guardería cuenta con una asistencia diaria de entre 40 y 70 menores hijos de trabajadores asegurados del Imss, los cuales no pagan por este servicio siendo cubierto por el Seguro Social en base a la matricula reportada a la institución, en ese sentido la pedagoga denunció que diariamente le era solicitado que reportara la asistencia de entre 5 y 10 menores que no acudían a recibir la atención.

"La dueña dice que es porque el Seguro no les da el presupuesto, que no se los pagan a tiempo, y yo creo que a nosotros no nos interesa los problemas que la señora tenga", dijo acompañada de otras trabajadoras, "ahí no pagan, es cuestión de que la mamá o el papá cuenten con Seguro Social para que puedan inscribir a sus niños ahí".

Además del incumplimiento en el pago de la nómina desde el 15 de mayo pasado y los malos tratos, los empleados señalan que los menores padecen por la falta del inmobiliario necesario y en su alimentación, así como por la falta de aire acondicionado el cual les es restringido para reducir el pago en el recibo de la Comisión Federal de Electricidad, mientras que los trabajadores deben pagar sus propios uniformes.

Las empleadas señalaron directamente a la directora de la guardería Rosalba Mata Sánchez así como a la propietaria de quien se reservaron hacer pública su identidad, "ellas dicen que esto es en todas las guarderías y hemos preguntado en otras guarderías y les están pagando constantemente su factura", serán lss 25 trabajadoras del establecimiento quienes acudirán ante el Tribunal Laboral.