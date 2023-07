Exigen búsqueda de desaparecidos

Familiares de los jóvenes desaparecidos desde el pasado diez de junio en un tramo de la carretera Interejidal, al norte de esta capital, se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigirle a las autoridades agilizar las investigaciones luego de que en búsquedas realizadas por amigos y conocidos de estas personas tendrían indicios de en dónde podrían encontrarse.

"Voy a Fiscalía... vengo con el secretario y son respuestas ´indelebles´ (SIC), que no me dan a ningún paradero, y de verdad esa es mi manifestación", dijo la madre de Alex Sabino Mar García, uno de los dos jóvenes reportados como ´no localizable´ quien habría ido de paseo al río el Roble junto a José Rodolfo Nájera Olvera aquel día, "querer llegar a algo para encontrar a mi hijo, eso es lo que más deseo".

El padre del joven indicó que al menos en dos ocasiones el rastro habría llevado a un perro a una fosa en el cementerio del ejido la Aurora, sobre dicha carretera estatal, sin embargo, ni la Fiscalía General de Justicia y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas han iniciado trámites para buscar los restos humanos en dicho lugar.

Los manifestantes fueron recibidos por el secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, "se han desarrollado y emprendido un millón de actividades (...), para poder tratar de localizar a estos jóvenes, de hecho ya hubo una búsqueda en donde precisamente los familiares de ellos han estado participando de la mano de la Comisión Estatal de Búsqueda, de la Fiscalía de Justicia del Estado, de la Guardia Estatal y algunas autoridades que se suman para tratar de localizarlos".

El funcionario estatal se comprometió para solicitar tanto a la Fiscalía como a la Comisión Estatal de Búsqueda para proceder en el lugar en donde creen haber encontrado indicios del paradero de al menos uno de los desaparecidos, "se les ha dicho que si cuentan con alguna información veraz, adicional, lo constatamos (...), ellos piden que vayan al lugar que están comentando que pudiera haber algo, eso sin ningún problema".

En la protesta estuvieron presentes familiares de la jovencita Maleni Guadalupe García Montelongo la cual habría sido sustraída de su domicilio el seis de junio, por medio de engaños, "se la llevaron el día seis, no he tenido respuesta, la policía me dijo ´cuando yo tenga yo te marco´, y si no tienen respuesta nunca me va a marcar", dijo la señora Marisa Montelongo, madre de la desaparecida, quien señaló como principal sospechoso a la expareja de la desaparecida.