Rehabilitan el Palacio de Gobierno

El pasado primero de julio inició con los trabajos de rehabilitación del edificio que sirve como sede del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, este lunes como parte de la remodelación del inmueble comenzó el retiro de la vieja fuente que reposaba en el patio central, la cual será sustituida con una plazoleta.

"Se trata de la rehabilitación que Obras Públicas está llevando a cabo de todo el edificio, se van a rehabilitar o a restituir los sanitarios, se van a rehabilitar las escaleras y esto incluye también la fuente en Palacio de Gobierno; por el deterioro se retira al cien por ciento y se va a restaurar (como) una plazoleta con un escudo emblemático del Estado y los 43 municipios", dieron a conocer fuentes oficiales del Gobierno estatal.

El Palacio de Gobierno, el tercero en la historia de Tamaulipas, fue entregado el cinco de febrero de 1951 por el gobernador Raúl Gárate Legleú, se trata de un edificio estilo art decó diseñado por el arquitecto Luis Canseco González, dentro del plano original no se contemplaba la fuente de cantera sino que esta fue agregada años más tarde; dicho elemento arquitectónico no se encuentra inscrito en el Padrón de Monumentos Históricos del INAH.

"Ya no era factible su mantenimiento ni su rehabilitación, lo importante es que no está inscrita en ningún padrón de monumentos históricos, no se está dañando el patrimonio en ningún sentido", dentro del proyecto de remodelación cabe la restauración del domo, el cual se perdió primero a consecuencia del impacto del huracán Alex en 2010, este fue sustituida por un techo de lona el cual se retiró durante las últimas semanas de la pasada administración estatal.

Además, se rehabilitarán todas las puertas de madera, se impermeabiliza el techo, se retirará la pintura gris colocada sobre las escalinatas principales del edificio, y se rehabilitará el mural ´Tamaulipas Histórico´, "se van a colocar jardineras (...), que también viene en este proyecto, se va a hacer un edificio un poco más amigable para poderlo transitar de forma segura", la nueva plazoleta servirá para aprovechar este espacio para eventos públicos y oficiales.