Sigue Sombra Vengadora NG el camino de su abuelo

CIUDAD DE MÉXICO

Siento un gran peso porque tengo que demostrar que tenemos una buena dinastía y mucho conocimiento luchístico¨. Sombra Vengadora NG, técnico

Mientras Sombra Vengadora NG posa para la lente, algunas personas se juntan y dicen, "parece luchador de los de las películas de antes".

Con su atuendo retro y gran físico, el nieto de quien actuará en los filmes de luchadores atiende a los fanáticos que lo ven a las afueras de la Taquería Chabelo, sucursal Vallejo, confiesa que jamás pensó en dar vida al personaje.

"Yo quería hacer mi carrera por otro lado, incluso inicié sin máscara, pero pues mi abuelo me entrenó y mis tíos me vieron cualidades y capacidades, además de mis ganas de triunfar y por eso me dieron el personaje, también para que no se quedara en el olvido porque es uno de los grandes personajes de antaño", indicó.

Aunque tiene el personaje como herencia, Sombra compartió que su camino en la lucha no ha sido nada fácil, pues por venir de una dinastía hay compañeros que se han querido pasar de listos.

"Por lo mismo que vengo de una dinastía luchística es que algunos compañeros tratan de cargarme la mano y me ponen a prueba diciendo que sólo estoy ahí porque soy hijo de; me han tocado rivales muy fuertes que se han querido pasar de lanza y que me dicen, ´a ver si es cierto´ y es ahí donde uno tiene que sacar todos sus conocimientos", aseguró.

A forjar su propia silueta