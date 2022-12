Van en aumento enfermedades respiratorias

En el último mes y medio aumentó la incidencia en enfermedades respiratorias en más de un 200 por ciento debido a la circulación local de virus como el SARS-CoV 2 (COVID-19), de la Influenza Estacional (H3N2) y el Virus Sincitial Respiratorio, lo que disparó la consulta en consultorios así como en tratamientos para su control.

"A partir de esta temporada invernal tenemos un fenómeno que no habíamos visto en varios años, en el sentido de que ya teníamos dos años solamente con circulación de COVID y este año tenemos más virus respiratorios en la comunidad", destacó el médico especialista en Epidemiología, Santos Daniel Carmona Aguirre.

"Eso está provocando un aumento significativo en las enfermedades en la comunidad porque me puedo enfermar una semana de COVID y la próxima semana me enfermo de Influenza, y la próxima me puedo enfermar de Sincitial Respiratoria".

Asimismo, el frente frío número 19, el cual dejó temperaturas por debajo de los cero grados Celsius la semana pasada en la mayor parte del estado, propició la aparición de una epidemia de tos.

Por lo anterior, recomendó a la población acudir con su médico de cabecera y en especial a no automedicarse, ya que esta enfermedad puede ser ocasionada por múltiples factores que sin el cuidado específico puede llegar a agravarse.