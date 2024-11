Hallan irregularidades en tres ayuntamientos en Tamaulipas

Por: Christian Rivera

Noviembre 07, 2024 -

CIUDAD VICTORIA, Tam.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) encontró irregularidades por 90 millones 502 mil pesos en tres ayuntamientos de Tamaulipas, relacionadas con contratos celebrados con particulares por despensas y gastos no comprobables.

El segundo paquete de informes individuales del ejercicio fiscal 2023, entregado por el auditor Francisco Antonio Noriega Orozco al Congreso de Tamaulipas, relativos a fiscalización de desempeño del presupuesto público, advierte inconsistencias en el manejo del dinero en los municipios de Nuevo Laredo, El Mante y Llera.

Durante la auditoría realizada al municipio de Nuevo Laredo se encontraron inconsistencias en el proceso de adjudicación para la adquisición de 235 mil 739 despensas por un importe de $58 millones 541 mil 81 pesos.

El dictamen de la Auditoría de Desempeño No. AED/030/2024 señala que, a pesar de solicitar en reiteradas ocasiones los documentos que sustenten el contrato millonario para la compra de despensas, el municipio no respondió a las requisiciones: "No informó el proceso para la adjudicación del proveedor en la adquisición de los componentes a otorgar por el programa".

A lo anterior se suma la sospecha de la ASE en las deficiencias en la planeación de la entrega de apoyos sociales, porque el ayuntamiento solicitó el incremento del 64%de los recursos asignados inicialmente para apoyos sociales, y que ahora no logra comprobar con documentos el proceso de adjudicación.

Una situación similar fue detectada en la Auditoría de Desempeño No. AED/028/2024 aplicada al municipio de Llera, en la que la ASE "se abstiene de opinar" porque no se atendieron las solicitudes de información y documentación, "En consecuencia, se tomaron las acciones legales por ser omiso y no haber emitido respuesta en el plazo legal establecido".

En la revisión del presupuesto de Ayudas Sociales, se encontraron inconsistencias por 19 millones 922 mil pesos, toda vez que las áreas responsables nunca solventaron en qué se ejerció ese dinero que se debió destinar a reducir la pobreza. "Se recibió respuesta del titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos mediante oficio ASE/DAJ/PIM/0310/2024, de fecha 21 de octubre de 2024, donde se informa que fue notificada la resolución recaída en contra del titular de la entidad fiscalizada, toda vez que resultó responsable por hacer caso omiso y no haber emitido respuesta en el plazo legal establecido al requerimiento de información y documentación solicitada", señala el informe.

Mientras que en el municipio de El Mante se detectó la "desaparición" de 12 millones 381 mil pesos que fueron aprobados para Ayudas Sociales. El oficio Auditoría de Desempeño No AED/024/2024 detectó, también, la desaparición del 34% de las personas a las que presuntamente se les entregó apoyos, así como falta de cheques de pago y facturas sin comprobar.

"No se presentaron expedientes de 477 beneficiarios pertenecientes al listado" de las personas beneficiadas con los programas apoyo funerario, apoyo médico/salud, apoyo alimenticio, apoyo deportivo, apoyo vivienda, apoyo económico, apoyo educativo y apoyo de aparatos funcionales.

Se le realizaron 10 recomendaciones por las inconsistencias detectadas durante el proceso de fiscalización pero el Municipio "no presentó oficio de respuesta a la solventación de las recomendaciones".