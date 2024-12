Elección judicial costará 611 mdp en Tamaulipas

Por: Christian Rivera

Noviembre 26, 2024 -

El Mañana / Staff.- Costosa y llena de dudas. El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), Juan José Ramos Charre, informó que la elección judicial local tendrá un costo de 611 millones de pesos, con una complejidad que debe resolverse en los próximos seis meses.

Será tres veces más cara que la elección de presidentes municipales y diputados locales del pasado 2 de junio, que ascendió a los 200 mdp.

El Consejo General del Instituto enviará el Proyecto de Presupuesto de Egresos a la Secretaría de Finanzas para su revisión, y que sea incorporado en el Paquete Económico del próximo ejercicio fiscal. En el documento se incorporó el mapeo que realizó el Ietam, junto con 50 proyectos que se ejecutarán durante el proceso electoral extraordinario 2024-2025.

Se prevé la renovación de 141 cargos en el Poder Judicial y hasta 900 candidatos para los cargos de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Magistrado Supernumerario, Magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistrado Regional, Jueces de primera instancia, y Jueces de Menores.

Ante la magnitud de los cargos y candidatos, el Ietam plantea la impresión de 45 millones de boletas electorales, al haber casos donde los ciudadanos recibirán hasta 16 boletas para votar por el mismo número de cargos del Poder Judicial de Tamaulipas. El día de la jornada electoral se instalarán 4 mil 952 casillas electorales a las que deben acudir los tamaulipecos para participar en esta elección inédita.

"El número de cargos a elegirse es 16 veces más. En la gubernatura solo era un cargo de elección popular. Hoy tenemos hasta 16 cargos distintos en algunos distritos judiciales. Además, el desarrollo mismo de la jornada electoral y de los cómputos es sui generis. ¿Por qué? Porque las y los mexicanos estamos acostumbrados a elegir en una boleta o un cargo unipersonal o una fórmula de candidaturas o una planilla". Juan José Ramos Charre, Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas

Sin embargo, se espera que con la aprobación de las leyes secundarias se logre reducir el monto a invertir en la elección judicial local. Como es el caso del Tribunal Electrónico de recién incorporación en Tamaulipas, que al tener alcance a nivel estatal, en los 43 municipios deberán votar para elegir quién ocupará ese espacio. Mientras que para un juez de distrito se prevé un padrón de 200 mil electores, para el juez electrónico serán 3 millones.

"A diferencia de otros jueces familiares de primera instancia, particularmente el juez o la jueza que corresponde al tribunal electrónico o lo familiar, tendrá que ser votado por el 100% de los ciudadanos inscritos en la lista de electores".





CONTEO DE VOTOS TARDARÁ 2 SEMANAS

Los resultados de la elección judicial en Tamaulipas podrían llevarse hasta dos semanas, por la magnitud de los cargos y boletas a contabilizar, adelantó el presidente del Ietam.

"El número de cargos a elegirse es 16 veces más. En la gubernatura solo era un cargo de elección popular. Hoy tenemos hasta 16 cargos distintos en algunos distritos judiciales. Además, el desarrollo mismo de la jornada electoral y de los cómputos es sui generis. ¿Por qué? Porque las y los mexicanos estamos acostumbrados a elegir en una boleta o un cargo unipersonal o una fórmula de candidaturas o una planilla".

Sin embargo, en la boleta de las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia y el Magistrado de Número, en donde podrá haber hasta 100 candidaturas distintas, las y los tamaulipecos tendrán que elegir 5 hombres y 5 mujeres. Es decir, en una misma boleta, en lugar de marcar el emblema de un solo partido o de una sola candidatura, se tienen que realizar 10 marcas distintas.





BOLETAS DOBLE CARTA

En el estudio realizado por el Ietam, se encontró que hay casos donde se entregarán boletas doble carta a los ciudadanos, como en el municipio de Altamira, por el número de candidatos a elegir.

"Es imposible reducirlo a una sola boleta, no hay manera. Nuestra proyección implica que en algunos casos, por ejemplo, el segundo distrito judicial del estado en Altamira pueda tratarse de una boleta tamaño doble carta donde entren todos los juzgados que están especializados justamente de primera instancia".

Toda vez que en esa misma boleta se deben elegir 16 cargos distintos, lo que hace imposible incorporarlos en una sola boleta electoral.





TRIELTAM SALE LIBRADO

En la elección judicial no se elegirá por voto directo a los magistrados del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam), confirmó el presidente del Ietam, Ramos Charre.

"No, el Tribunal Electoral no forma parte del Poder Judicial del Estado y en términos del octavo transitorio y del artículo 116 de la Constitución General de la República, no forma parte, en este caso, de la elección judicial".





43 CONSEJOS MUNICIPALES Y 15 DISTRITALES

Para la elección el Ietam instalará los 43 consejos municipales y 15 consejos distritales que se encargarán de contar los votos emitidos por los ciudadanos durante la elección del primero de junio del 2025.

Los consejos se encargarán de recibir y realizar el conteo total o parcial de los paquetes electorales en caso de haber alguna irregularidad o que la diferencia entre los candidatos sea mínima.