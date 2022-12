Dotarán a Victoria de agua con perforación de pozos

En los próximos días iniciarán los trabajos de perforación ultra profunda por parte de una empresa de origen ucranio, en dos puntos en esta capital para posteriormente llevar esta tecnología al resto de la entidad.

Lo anterior fue anunciado en el transcurso de la semana pasada por el titular de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez.

"Esta gente (técnicos ucranianos), dice que saca el agua debajo de 300 metros y que sino saca, no nos cobra, entonces, no nos va a costar a los tamaulipecos si es que no sale el vital líquido", mencionó el director general de la CEAT.

"Van a ser dos pozos, uno atrás del Polyfórum (se puede ver que ya se está haciendo alguna pequeña infraestructura del preparativo de la perforación ultra profunda), y otra es en la carretera del libramiento que va a Tampico (carretera a Zaragoza), a mano izquierda, aproximadamente a seis kilómetros está el otro sitio de perforación".

Quiroga Álvarez no aclaró el volumen en metros cúbicos que serán recuperados a través de dicha técnica, mencionó en cambio que acuíferos como el Victoria-Güémez y el Victoria-Casas, que suministran a esta capital, se encuentran prácticamente agotados, por lo que es necesario buscar fuentes alternativas.

En ocasiones anteriores, explicó que mediante imágenes satelitales se hizo un mapeo para localizar yacimientos profundos de agua, tanto en municipios de la franja fronteriza como del altiplano.