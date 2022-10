Pide diputada etiquetar recursos para municipios

La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, Monserrat Alicia Arcos Velázquez, hizo un llamado a los representantes de Tamaulipas ante el Congreso de la Unión para que asignen mayores recursos para el próximo año, los cuales puedan aterrizar en forma de obras e infraestructura tanto para el estado como para los 43 municipios.

"Lo que tenemos que hacer es concientizar al grupo mayoritario de las necesidades que tiene el estado para que puedan ellos aportar, de nada nos sirve que podamos tener un número determinado de legisladores en la Cámara – originarios de este estado –, si no logramos tener recursos para el Estado", y recalcó, "las aportaciones federales destinadas para el Estado de Tamaulipas tienen que contar con el respaldo de los legisladores indistintamente de los partidos políticos que representemos".

El PAN y Morena son los partidos que cuentan con el mayor número de diputados federales oriundos de esta entidad, cinco cada cual, el Partido Verde Ecologista cuenta con dos, y el Revolucionario Institucional con uno, es decir, trece legisladores tamaulipecos tanto por la vía de mayoría – nueve – como por representación proporcional – cuatro –.

"En estos días he estado visitando escuelas de mi municipio y he estado llevando apoyos de útiles escolares y mochilas, pero me encuentro que de 2015 a 2018 podíamos llevar recursos de gestión, de infraestructura, incluso directamente a las escuelas, pero ahora dependemos de la centralización del Presupuesto y de la asignación del Presupuesto por parte del Grupo mayoritario para programas específicos", de 2015 a 2018 fue diputada plurinominal del PRI en la LXIII Legislatura.