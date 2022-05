Descarta INE focos rojos

"De acuerdo a las características de cada municipio tenemos las previsiones correspondientes, sabemos que hay zonas rurales hacia el sur del estado donde es un poco más complicado, trabajamos con la precaución necesaria, pero no hay un tema de seguridad que tengamos detectado que afecte directamente al desarrollo de la jornada electoral, o al desarrollo de los trabajos del Instituto", indicó el vocal de la Junta Local Ejecutiva del INE, Sergio Iván Ruiz Castellot, "sabemos que hay temas de inseguridad en el estado, pero para efectos electorales, no tenemos un foco rojo".

Como antecedente inmediato cabe recordar que el día de la jornada electoral del pasado seis de junio del 2021 logró instalarse el cien por cien de las cuatro mil 776 casillas en los 43 municipios de Tamaulipas en la elección de diputados federales, diputados locales, y ayuntamientos, sin que en el transcurso de la jornada se registraran incidentes de inseguridad que afectaran al proceso electoral lo que permitió que más del cincuenta por ciento de la lista nominal de electores acudiera a depositar su sufragio.

"Al día de hoy – independientemente – de cualquier evento de inseguridad que se haya presentado en el estado, en Reynosa, en Matamoros, en Nuevo Laredo o en algún otro lado, el INE ha podido trabajar sin ninguna afectación en todo el territorio tamaulipeco", mencionó, "no esperamos tener un foco rojo, no hay un lugar en donde haya surgido un conflicto, no hay un lugar donde no hayamos podido llegar a capacitar o que no hayamos tenido la opción de integrar la casilla o buscar el domicilio".

A pesar de esto, se contará con Centros de Acopio de paquetes electorales en municipios de la zona rural, o alejados de los consejos distritales del IETAM, de donde partirán escoltados para su cómputo, "en la zona de la ribereña por ejemplo traemos varios centros de acopio, irán con acompañamiento esos funcionarios para llevar sus paquetes a los consejos del IETAM que les corresponde que estén con cabecera en Nuevo Laredo; también se está previendo en la zona de Altamira, de Río Bravo... pero son medidas generales de seguridad".