Desalojan a indigente de río San Marcos; prendió fogata

"Era una persona que estaba calentando su almuerzo, no pasó nada, no se prendió nada, lo reportamos a C4 y se hizo el llamado para que la Policía Estatal nos echara la mano de retirar a la persona pero no pasó a mayores", informó el coordinador de Protección Civil y Bomberos Victoria, Livio César Flores Rodríguez, "se esperó a que la Policía Estatal se hiciera cargo de ello y nos echara la mano en ese tema, nosotros hacemos lo que nos corresponde, vamos y checamos el llamado, identificamos la situación que estaba y reportamos al C4".

Fue una denuncia al 911 la que informó del riesgo de incendio debido a la presencia de hojarasca seca, personal de Bomberos de la unidad Fénix explicaron que la persona – al parecer afectada de sus facultades mentales – cuenta con residencia en la colonia Luis Echeverría, sin embargo, acostumbra a deambular por las calles de la zona centro. Cabe destacar que en reiteradas ocasiones comerciantes ambulantes han denunciado que indigentes han propiciado incendios en puestos de la calle Hidalgo y los alrededores del mercado Argüelles.