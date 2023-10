´Viola paro judicial los derechos ciudadanos´

Toda la actividad jurisdiccional está detenida, excepto cuando detienen a una persona, alguna orden de aprehensión o hay cosas muy particulares, pero en sí todo está suspendido, no está funcionando para nadie el aparato jurisdiccional". Gilberto Ávalos Martínez presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Tamaulipas

El paro de labores del Poder Judicial de la Federación en Tamaulipas viola los derechos constitucionales de los individuos, al retrasar el acceso a la justicia a través de amparos, denunció Gilberto Ávalos Martínez, presidente del Colegio de Abogados Penalistas del estado y los empleados están siendo utilizados por los ministros.

Manifestó el desacuerdo del paro de labores que se extendió hasta el 29 de octubre, al considerar que esto detiene la administración de justicia pronta y expedita, como lo marca la Constitución Política de México, afectando al justiciable.

Y está afectando a los abogados postulantes al detener sus trabajos de promoción de recursos de amparos ante los tribunales: "Yo, en el caso muy particular, tengo que promover unos amparos desde la semana pasada y no lo he hecho porque los tribunales están cerrados; ahí existe ese paro".

Insistió que los empleados del Poder Judicial de la Federación están siendo utilizados por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que no se están afectando sus derechos laborales.

"Toda la actividad jurisdiccional está detenida, excepto cuando detienen a una persona, alguna orden de aprehensión o hay cosas muy particulares, pero en sí todo está suspendido, no está funcionando para nadie el aparato jurisdiccional", dijo.

Explicó que el Colegio de Abogados de Tamaulipas tiene 80 personas adheridas a este cuerpo, mismos que se han visto afectados al encontrarse cerradas las instalaciones, y a su vez los trámites que estaban siendo analizados por los jueces.

"Están en su derecho a manifestarse, es un derecho constitucional, eso nadie se los niega, pero hay otras formas de manifestarse, por ejemplo, pueden trabajar bajo protesta, pueden hacer otras cosas pero sin afectar a la ciudadanía, sin afectar al justiciable, sin afectarnos a nosotros como abogados".

Lamentó que se afecte la administración de justicia a nivel nacional y estatal, ya que la única vía para promover amparos es a través de la Suprema Corte y de los juzgados de distrito o bien amparos directos a través de los tribunales colegiados: "" no podemos ejercerla porque están suspendidos".

NADIE PUEDE ORDENAR VOLVER A LABORES