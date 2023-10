Un thriller "At the Gates"

Ciudad de México

Un aumento en las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en 2017, que llevó a más deportaciones y arrestos de inmigrantes latinoamericanos, impulsó al director Augustus Meleo Bernstein a crear su filme "At the Gates", que debuta en cines de Estados Unidos el 3 de noviembre.

LA TRAMA

El filme también habla de las deportaciones.

En "At the Gates" Ana (Vanessa Benavente) trabaja como empleada doméstica de una familia acomodada en Los Ángeles y empieza a llevar a su hijo Nico (Ezekiel Pacheco) para que le ayude en sus labores cuando quedan atrapados en la casa de sus patrones pues en esta ficción las autoridades van buscando a inmigrantes casa por casa. Ana ve como un alivio que les ofrezcan, trabajo, refugio y un sótano donde dormir, pero Nico se empieza a desesperar y a sentir oprimido por el encierro.

Meleo Bernstein proviene de una familia judía, por lo que esta situación de ocultamiento en casas le recordaba a la historia de Ana Frank.

"Una familia que se esconde de la policía dentro de la casa de otra familia", dijo. "La historia de Ana Frank estaba presente en mi infancia y en la forma en la que aprendimos a conocer el mundo, me di cuenta de que había un paralelo interesante".

"At The Gates" es su primer largometraje. Meleo Bernstein estudió dirección en el American Film Institute, donde realizó cortos. En la escuela conoció al que se convertiría en el cinefotógrafo de la película Alan Torres, quien es de ascendencia mexicana. El filme también tiene como productor a Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez.

REPARTO

El tema los inmigrantes.

El papel de los patrones recayó en los actores estadounidenses Miranda Otto y Noah Wyle, quienes cuentan con bastantes créditos en sus carreras. La pareja tiene una hija adolescente llamada Lauren (Sadie Stanley) y un niño llamado Oliver (Jack Eyman). Para conseguir que Otto y Wyle accedieran a filmar con Meleo Bernstein trató de dar un toque muy personalizado a su solicitud.

Para lograrlo, su enfoque fue minimalista, mostrándole al público la casa poco a poco y revelando nueva información de manera restringida. Nico sospecha cada vez más de las verdaderas motivaciones de sus jefes, pero al mismo tiempo cuando Lauren lo descubre rompiendo las estrictas reglas que les han impuesto, como no salir del sótano en la noche, ni asomarse por las ventanas, surge una atracción entre ambos.

"Es definitivamente una historia de amor prohibido", dijo el director. "Lo que me encantaba mientras la escribía era que se siente el peligro".

En algún momento la madre de Lauren descubre que tienen marihuana en la casa, se nota que le pertenece a la chica, pero quien se mete en problemas es Nico.

"Creo que eso refleja a Estados Unidos en general", dijo Meleo Bernstein, quien señaló que "no sería un cineasta si no fuera por ´Y tu mamá también´" del director mexicano Alfonso Cuarón. "Me siento muy influido por él a nivel subconsciente, creo que es del mejor cine que tenemos".