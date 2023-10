Alarman falsos cirujanos

Los casos de Matamoros, por ejemplo, están relacionados tristemente con un doctor de la frontera que no es cirujano plástico; no sé en otras ciudades, pero la mayor parte son pacientes atendidos por gente que no es cirujano plástico certificado. La mejor recomendación es buscar un cirujano plástico certificado". Vicente Plascencia Valadez Cirujano plástico

En Tamaulipas, como en el resto del país, hay personas que se hacen pasar por médicos cirujanos, poniendo en riesgo la vida de sus pacientes, alertó Vicente Plascencia Valadez, cirujano plástico con más de 30 años de experiencia.

Esto ha provocado tragedias mortales, como la que se registró meses atrás en Matamoros, donde al menos siete personas fallecieron por contagiarse de meningitis en dos clínicas de la frontera.

"Los casos de Matamoros, por ejemplo, están relacionados, tristemente, con un doctor de la frontera que no es cirujano plástico; no sé en otras ciudades, pero la mayor parte son pacientes atendidos por gente que no es cirujano plástico certificado, la mejor recomendación es busca un cirujano plástico certificado", dijo.

Reconoció que el acudir con un cirujano plástico certificado y con cédulas profesionales no descarta posibles complicaciones en las intervenciones quirúrgicas, pero sí que el personal calificado sacará adelante el problema sin secuelas y sin poner en riesgo la vida del paciente.

En cambio, cada vez es más común observar promociones de operaciones estéticas a bajo costo, lo que es un foco de alarma para quienes desean someterse a esos cambios.

"Tristemente vemos que cuando la gente acude con médicos, a veces ni siquiera médicos, (son) odontólogos, fisioterapeutas, se presentan las complicaciones más graves y tristes desenlaces con fallecimientos".

Esto se ha convertido en un "mal de todo el país", dijo, donde son más comunes los casos de pacientes fallecidos en clínicas clandestinas o a manos de personal que no cuenta con la capacitación adecuada.

