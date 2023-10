Galardonada en FICM

Ciudad de México

Jodie Foster tiene un pequeño secreto que compartir a días de cumplir 61 años.

"Es mejor ahora, todo es mejor ahora, el día que cumples 60 todo se vuelve fantástico", señaló la actriz y directora estadounidense galardonada con el Oscar, quien recibió el Premio a la Excelencia Artística del Festival Internacional de Cine de Morelia.





Foster nació el 19 de noviembre en Los Ángeles y en Morelia estaba feliz al recibir el reconocimiento durante una función especial de "El silencio de los inocentes", uno de sus filmes más célebres que le valió su segundo Premio de la Academia a la mejor actriz.

POR LA ALFOMBRA ROJA

"Y cuando (en el cine) encuentras algo (El Silencio de los Inocentes) que te hace decir sí, una y otra vez, encuentras el mejor trabajo de tu vida y creo que para nosotros fue nuestro mejor momento artístico de nuestras vidas juntos y también el más sencillo y el más fácil." Jodie Foster

La estrella desfiló por una alfombra roja y dedicó algunas palabras en una sala de cine repleta de admiradores y reporteros, acompañada por el presidente del festival, Alejandro Ramírez, y la directora general, Daniela Michel.

"Por arriesgarse y apostarlo todo con enorme destreza en la pantalla al encarnar a cada uno de nosotros, manteniéndose al mismo tiempo fiel a sí misma siempre, por su inteligencia y amabilidad", dijo Ramírez al otorgarle el reconocimiento instaurado en 2018 y dotado con una estatuilla diseñada por el escultor mexicano Javier Marín que previamente ha sido otorgado a cineastas como Willem Dafoe, Alfonso Cuarón y Claire Denis.

Foster agradeció al festival por reconocer "el absurdo y la belleza de envejecer y crecer". Foster se conmovió hasta las lágrimas al recibir su premio y dijo que antes de su visita al festival no conocía mucho de Morelia, pero ahora será una de sus ciudades favoritas. Al presentar "The Silence of the Lambs" de 1991, el thriller de horror psicológico del director Jonathan Demme, basado en la novela homónima de Thomas Harris, protagonizado por Foster y Anthony Hopkins, la actriz recordó que fue una historia que la cautivó desde que la leyó por primera vez.

SI MEJOR ELECCIÓN

"Sabía que era algo que quería interpretar, no sabía por qué, simplemente sabía que era algo que me atraía psicológicamente", dijo. "Todos los que nos involucramos, el guionista Ted Tally, el cinefotógrafo Howard Shore, los actores, Tak Fujimoto, que hizo una música fantástica... Creo que todos seguíamos diciendo ´sí´".