Delincuentes roban urnas

{"quote":" A nadie conviene el que sea la vía violenta quien defina quién gana y quién pierde en un proceso electoral, de tal suerte que tendrán que presentarse las denuncias y a partir de ahí las investigaciones, y en su caso dar con el paradero de la documentación el material". Juan José Guadalupe Ramos Charre, Consejero presidente del IETAM"}

Tras el cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares se dio a conocer que dos mil 416 votos correspondientes a cuatro urnas se encuentran perdidos luego de que sujetos armados les sustrajeron ilegalmente el pasado domingo en la ciudad de Reynosa, mientras que un paquete electoral del municipio de Soto la Marina – con 309 votos – fue robado del Centro de Acopio.

"Son situaciones que se dieron a la luz del día, de manera pública, en presencia de funcionarias, de funcionarios, de representantes partidistas, muy seguramente también de electores de tal suerte que es importante conocer la declaración que las personas rindan", dijo el consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, Juan José Guadalupe Ramos Charre, "es una situación que condenamos enérgicamente, creo que es importante que las fuerzas políticas de manera clara y contundente condenen también los hechos".

Durante el reporte de este lunes trascendió que de las cuatro mil 777 casillas se tiene bajo resguardo a cuatro mil 772 paquetes electorales en los 22 consejos distritales, las urnas robadas corresponden a las casillas 1037 Contigua 1 y 987 Básica del Distrito 06, y las casillas 947 Básica y Contigua 1 del Distrito 04, ambos de Reynosa; mientras que el paquete electoral robado en Soto la Marina corresponde a la casilla 1299 Básica del Distrito 16 con cabecera en Xicoténcatl, esta acta sí fue capturada en el PREP la cual tuvo una votación de 309 de los 500 ciudadanos en la Lista Nominal.

"A nadie conviene el que sea la vía violenta quien defina quién gana y quién pierde en un proceso electoral, de tal suerte que tendrán que presentarse las denuncias y a partir de ahí las investigaciones, y en su caso dar con el paradero de la documentación el material"; por otro lado, se presentaron los resultados preliminares del PREP en donde el candidato de la coalición ´Juntos hacemos Historia en Tamaulipas´, Américo Villarreal Anaya mantiene una ventaja del 5.79 por ciento sobre el segundo lugar, César Verástegui Ostos de ´Va por Tamaulipas´, es decir, un margen de 82 mil 411 votos.

Estos resultados no serán oficiales sino luego del cómputo oficial que iniciará este miércoles ocho de junio tras lo cual, el Consejo General del IETAM estará declarando la validez de la elección el sábado once y entregando constancia de mayoría al candidato ganador, "estos resultados no constituyen los resultados definitivos de la elección los cuales habrán de pronunciarse en términos legales a partir de los cómputos distritales, y por supuesto del cómputo estatal que habrá de realizar esta autoridad estatal".