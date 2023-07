Debe estado 1,200 millones a trabajadores

Cd. Victoria, Tam.

Los más de mil 200 millones de pesos en aportaciones ‘extraviadas’ de los burócratas estatales deberán ser reintegradas al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas con intereses, por lo que el Gobierno del Estado terminará depositando más de dos mil 400 millones al Ipsset para garantizar los fondos para el retiro de los empleados gubernamentales.

“Se hizo un evento en el polyforum donde estuvimos poniendo énfasis siempre de que se aclarara esto porque (...), recordaran que en el Gobierno pasado me había llevado mil doscientos millones de pesos del Ipsset (no sabría como, pero me los adjudicaron mucho tiempo), y yo soy parte de un consejo donde somos once los integrantes”, dijo la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Blanca Guadalupe Valles Rodríguez.

La dirigente sindical señaló que fue la Secretaría de Finanzas en las pasadas administraciones estatales quien ‘retuvo’ las participaciones de los miles de trabajadores gubernamentales al Ipsset, lo que provocaría que este quedara con recursos justos para funcionar hasta 2024, por lo cual el secretario de Administración, Jesús Lavín Verástegui, anunció que se incrementarán las aportaciones de los trabajadores para poder sostener a esa institución.

“No es un desfalco, es un dinero que la Secretaría de Finanzas no había trasladado a Ipsset, tan es así que (en el polyforum) se firmó un acuerdo del Gobierno del Estado donde aceptó la deuda que se debía de Finanzas a trasladar a Ipsset, pero también exigimos que fuera con el interés que debió haber ganado ese dinero”.

Es decir, para evitar la quiebra del Instituto de Previsión y Seguridad Social estatal las aportaciones que dejaron de ser trasladadas por las administraciones de Egidio Torre Cantú y Francisco García Cabeza de Vaca terminarán costando un cien por ciento más a la presente administración, “no sé si nada más en la de Egidio o en la anterior también, pero había ese dinero de mil 200 millones que no se habían trasladado, y ya ahorita se traslada mes por mes”.