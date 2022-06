Cuidarán jornada policías estatales

{"quote":"No hemos tenido incidentes realmente comprobados como tal, siempre han sido denuncias internas entre los mismos partidos políticos que no están de acuerdo con el actuar de un grupo o viceversa, pero al final no han caído en competencia de intervención de la Policía Estatal* José Jorge Ontiveros Molina, secretario de Seguridad Pública estatal–"}

Cd. Victoria, Tam.- El Gobierno del Estado aportará con tres mil 500 elementos de la Policía Estatal al dispositivo de Seguridad Pública del domingo cinco de junio, advirtió el secretario de la SSP estatal José Jorge Ontiveros Molina, quien apuntó que en el despliegue también participarán corporaciones como la Guardia Nacional, SEDENA, Marina y las fiscalías General de la República y de Justicia del Estado.

"Vamos a trabajar a la distancia nada más, al fin de cuentas somos ciudadanos, yo también voy a ir a votar, y con la libertad de ir a hacerlo... serán tres mil 500 elementos que estarán – algunos – listos en sus bases, y otros al que le toque el turno en la calle pues en la calle", recordó que a lo largo de la semana la Policía Estatal ha brindado cobertura al despliegue de entrega de paquetes electorales, "nosotros vamos a hacer presencia a distancia para garantizar el tema de desplazamiento, por decirlo, lugares en terminales de autobuses por gente que llegue de otro lugar, las mismas rutas de transporte público hay que estar listos ahí".

Descartó que a unos días de la jornada electoral se cuente con ´focos rojos´ que pongan en riesgo el desarrollo de los comicios, señaló que son las autoridades electorales quienes determinan el nivel de peligro sin que hasta el momento se cuente con motivo de alarma; mientras que en semanas pasadas, durante la etapa de campañas, no registraron situaciones de inseguridad o altercados entre militantes y simpatizantes de los partidos políticos que participan en la contienda.

"Pero hay que estar alerta, la participación es una obligatoriedad por parte nuestra de Seguridad Pública, somos los primeros de la línea y después vendrán las otras autoridades federales en caso de, pero para que ellos participen nosotros tendríamos que haber detectado o alertado algo", el día de la jornada electoral todas las corporaciones de Seguridad Pública y de las fiscalías se encontrarán reunidas en espera de indicaciones ante posibles brotes de violencia electoral, "hasta ahorita no hemos tenido una intervención en los eventos electorales".

Finalmente, Ontiveros Molina insistió que en el proceso electoral que está a punto de llegar a su punto climático no se han registrado hechos violentos en los cuales intervenir, "siempre han sido denuncias internas entre los mismos partidos políticos que no están de acuerdo con el actuar de un grupo o viceversa, pero al final no han caído en competencia de intervención de la Policía Estatal, hasta ahorita no hemos tenido una intervención en los eventos electorales, y ha sido a través de las denuncias que le corresponden a la Fiscalía".

No hay "focos rojos" para la elección de gobernador

Concluyó la entrega de material que se utilizará en la jornada del domingo

Por Enrique Manilla

San Fernando, Tam.- El presidente del 13 Consejo Distrital Electoral con cabecera en San Fernando, Sergio Correa Brambila, aseguró que hasta el momento no se tienen "focos rojos" que pudieran entorpecer la elección de gobernador en los municipios de este distrito.

Agregó que ya concluyó la entrega de los 256 paquetes electorales a los presidentes de las mesas receptoras del voto que se instalaran en las 13 localidades que integran este distrito.

En la distribución del material que se utilizará el día de la jornada electoral del domingo 5 de junio próximo, participaron elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal Acreditable, Secretaria de la Defensa Nacional y Secretaria de Marina Armada de México.

Los elementos policiacos de estas corporaciones se mantendrán a la expectativa el día de la elección para gobernador, en caso de presentarse incidentes graves, inmediatamente intervendrán.

Este día, también estarán disponibles los notarios públicos, agentes de ministerio publico investigados y personal de la Fiscalía General de Justicia, para atender todos los incidentes que se presenten.

Por otra parte, dio a conocer que se espera una jornada electoral tranquila, donde los tamaulipecos elegirán de manera democrática al próximo gobernador.