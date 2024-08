Podría el crimen infiltrarse en la elección de jueces

CIUDAD VICTORIA, Tam.- La intervención del crimen organizado en la elección judicial es uno de los mayores riesgos que se pueden correr en Tamaulipas y el país, en caso de aprobarse las reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar el formato de selección de los jueces y magistrados, advirtió Gerardo Octavio García Ramos.

El coordinador de Magistradas y Magistrados de Circuito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Victoria, señaló que además pone en mayor riesgo a los jueces y magistrado del que ya corren al ejercer sus funciones.

“Siempre habrá ese riesgo, como siempre habrá ese riesgo como sucede en otro tipo de ámbitos, evidentemente. No lo tenemos con certeza, pero evidentemente sí se corre el mayor riesgo del que ya se puede tener”, señaló.

Ya que actualmente hay algunos jueces y magistrados que cuentan con seguridad personal, previa aprobación del Consejo de la Judicatura Federal, al atender las solicitudes de protección, principalmente los que radican y operan en los municipios de la frontera.

“Sobre todo los jueces de la frontera, que a veces son víctimas de alguna amenaza o de alguna situación, se les proporciona seguridad para efecto de que puedan ejercer adecuadamente su función”.

Sin embargo, acotó que la seguridad no siempre garantiza una protección total, ya que si los delincuentes quieren hacerles daño, los atacarán, tengan o no un dispositivo de seguridad: “Porque, obviamente, si nos quieren hacer algo no hay poder que los pueda detener; pero, bueno, lo hacemos con mucha responsabilidad, siempre lo hemos hecho así, y me honro a mis compañeros con representarlos, y yo puedo hablar en nombre y meter las manos por todos, que todos hacen su trabajo con total profesionalismo e independencia, y yo le hago lo mejor de esta posición de la gente”.

Juan David Márquez López, secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito con sede en Ciudad Victoria.





‘NO PROTEGEMOS DELINCUENTES’ *El secretario del Juzgado Decimo Primero de Distrito, Juan Gelacio David Márquez López, aseguró que no protegen a los delincuentes, como lo ha señalado el Presidente López Obrador, sino que se apegan a las pruebas que presentan la FGR y las fiscalías locales, y se respeta el derecho de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. *“En materia penal existe el principio de presunción de inocencia; es decir, nadie es culpable hasta que el Estado, a través del Ministerio Público, ya sea local o federal, demuestre con pruebas idóneas y fehacientes que una persona tiene la responsabilidad en un delito”, dijo. *Al acudir a las instalaciones del Congreso local para celebrar una reunión con los diputados de Tamaulipas, al ser el último bastión para aprobarse una reforma constitucional en el país al requerir las dos terceras partes de los Congresos locales, una vez aprobada por el Congreso de la Unión, dijo que “Este cambio al Poder Judicial no resolverá el rezago de años, y al contrario, podría provocar un impacto negativo porque los jueces y magistrados están plenamente preparados para ejercer esas funciones y no se puede designar a cualquier persona”.