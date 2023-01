Incrementó deportación 65% de EU a Tamaulipas

En el último año, la frontera entre Estados Unidos y Tamaulipas se convirtió en una ruta de tránsito migrante, tanto de mexicanos como de centroamericanos, adultos y menores de edad solos y acompañados, según las estadísticas del INM.

Sin embargo, la cifra de este año podría superar a la del 2022, ante el anuncio del presidente de EU, Joe Biden, del acuerdo tomado con el Gobierno de México de aceptar el ingreso de 30 mil migrantes al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.

Cifra que contrasta con los mil 856 migrantes centroamericanos que se recibieron durante el 2022 en Tamaulipas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, mayores de 18 años.

El INM reportó que el mayor flujo de deportaciones de centroamericanos se registró en mayo, con 377; septiembre, con 260; marzo, con 201; octubre, con 198 y junio, con 158.

Las más de 42 mil deportaciones se realizaron por el cruce fronterizo Reynosa-Hidalgo, Benito Juárez I y II, con 18 mil 672 casos; le sigue de cerca el puente Nuevo Laredo II "Juárez-Lincoln", con 15 mil 238 y el Puerta México (Matamoros II): 8,833.

En ese mismo periodo se registró la devolución de dos mil 616 niñas, niños o adolescentes, de los cuales, 2 mil 582 fueron devueltos sin la compañía de algún familiar o ser querido.

Son víctimas de células delictivas en su trayecto

El INM detalló que, del 2016 a la fecha, 329 migrantes denunciaron ser víctimas de delitos durante su trayecto por Tamaulipas, como tráfico de personas, robo a sus pertenencias, abuso de funcionarios, extorsión o chantaje, tentativa de homicidio y agresiones graves.

En el 2016, el Instituto registró 127 casos como éstos; para el 2017 se reportaron 63; en el 2018 denunciaron 139 migrantes ser víctimas de delitos.

Durante el 2019, 2020, 2021 y 2022, la dependencia federal informó que no se recibieron denuncias, sin embargo, no significa que no se hayan cometido.

Por último, los informes consulados relatan que hasta el 2022 se encontraban 14 mil 800 personas migrantes sin documentación ni permiso legal para estar en México, ubicados, principalmente, en los municipios fronterizos de Tamaulipas.

Los migrantes se encuentran en los siguientes municipios: