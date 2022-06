Arranca registro de 65 y Más en Victoria

Esta semana inició el registro para el programa federal ´Pensión para el Bienestar de Personas Adultas´ a través de módulos itinerantes en el municipio de Victoria en donde además se estará atendiendo a personas con discapacidad ´permanente´, la campaña será permanente y no se cuenta con un límite para el registro.

"Estamos haciendo móvil la subdelegación a diferentes puntos de la ciudad para estar más cercanos a las personas, se trata de la incorporación del Adulto Mayor que acaba de cumplir recientemente los 65 años pero que deben de ser cumplidos, han venido personas que los cumplen la próxima semana, aquí el sistema requiere que si hoy cumplo los 65 años el día de mañana vas a poder registrarte", aclaró la subdelegada de Programas para el Bienestar, Micaela Martínez Narváez.

El 2021 cerró con más de 226 beneficiarios al programa comúnmente conocido como ´65 y Más´ sin embargo el Censo INEGI 2020 revela que en la entidad se cuenta con alrededor de 285 mil 747 personas con más de 65 años, los cuales serían merecedoras a ingresar a dicho programa universal; en cuanto al programa ´Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad´ este se reducirá a personas de cero a 29 años.

"Podemos darle la atención a la persona que se acerque de 30 a 64 años, pero es una solicitud y quedan en espera a que oficinas centrales nos confirmen si entran o no entran, porque el apoyo de discapacidad no es universal como el de 65 y Más", indicó la funcionaria federal, "tenemos reglas de operación, por decir, tiene que ser una discapacidad permanente... una persona que no ve bien pero usa lentes esa no es una discapacidad, es una incapacidad que se puede corregir; aquí sería a la persona que no ve completamente, o que le falta un miembro de su cuerpo".

Sólo entre el lunes y martes pasado se atendió a más de 200 personas, los miércoles y jueves el módulo estará en la Presidencia Municipal, viernes en la plaza del 22 Hidalgo, sábado en el tianguis de la Unidad Modelo y el domingo en el tianguis de la Paz en un horario de 10 a 16 horas; para el caso de personas adultas o con discapacidad que no puedan acudir a uno de estos módulos, personal de la Delegación de Programas para el Bienestar podrán visitarlos a domicilio, puntualizó la maestra Martínez Narváez.