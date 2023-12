Aprueban presupuesto 2024; sesiona Congreso local entre discusiones, insultos y gritos

El Mañana / Staff

En una sesión maratónica de más de siete horas, el Congreso de Tamaulipas aprobó el Paquete Económico para el 2024 entre discusiones, gritos e insultos de los diputados del PAN, Morena, PRI y Movimiento Ciudadano.

Se aprobó sin modificaciones la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos por un monto de 76 mil 280 millones 717 mil 938 pesos que se ejecutarán durante todo el 2024 entre dependencias gubernamentales, organismos autónomos, universidades y entidades.

Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) reclamaron la postura de los legisladores de Morena de aprobar sin modificaciones las propuestas enviadas por la Secretaría de Finanzas, en las que se presume que será un año de austeridad, sin derroches.

En su oportunidad, los diputados Carlos Fernández Altamirano, Edmundo Marón Manzur, Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez y Lidia Martínez López reclamaron que no se haya incrementado aún más el presupuesto para la Secretaría de Seguridad Pública, al ser un organismo que necesita herramientas sólidas para combatir la delincuencia en el estado.

Principalmente, por los hechos de violencia que se han registrado en la entidad, en los municipios fronterizos de Reynosa y San Fernando, en los que se registran constantes bloqueos, enfrentamientos armados, cuerpos en la vía pública y demás delitos que atentan contra la paz social.

"Veamos de manera objetiva las cosas: no podemos negar que hay un déficit económico, no podemos negar el tema de inseguridad y más que sigan recordando el pasado; siguen recordando a todas esas personas cuando realmente los problemas de antes no son los que existen hoy en día y se necesita seguir fortaleciendo", dijo el diputado del PAN, Carlos Fernández Altamirano.

También causó discusiones el presupuesto para los organismos autónomos, como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), el Tribunal Electoral de Tamaulipas, el Instituto Electoral de Tamaulipas, los cuales sufrieron un recorte significativo.

"El motivo de mi intervención es para presentar una propuesta de modificación al dictamen del Presupuesto de Egresos 2024 en lo relacionado con el financiamiento público al Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) en el Artículo 10, apartado de Organismos Autónomos".

La priista Alejandra Cárdenas Castillejos pidió a los diputados de Morena aprobar el presupuesto planteado originalmente por el Ietam o, en su caso, aprobar 644 millones 610 mil pesos al Instituto, y no 565 millones 956 mil pesos, ya que de no hacerlo se afectaría la democracia en las elecciones del 2024 para renovar presidentes municipales y diputados locales.

"Este incremento permitirá al Ietam garantizar el funcionamiento en áreas estratégicas, como capacitación electoral, monitoreo de precampañas y campañas y todo lo que conlleva el proceso electoral. Contar con más recursos beneficiará la oportuna y adecuada preparación del próximo proceso electoral tan importante, no sólo en nuestro estado, sino en nuestro país", sostuvo.

La mayoría de Morena rechazó todas las solicitudes de reserva para modificar el Paquete Económico. Dejaron fuera el incremento del 12 por ciento al Instituto del Deporte Tamaulipeco, así como a Seguridad Pública y a la Fiscalía Estatal.