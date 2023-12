Thalía súper fan

Ciudad de México

Una vez más, Thalía demostró ser una gran fan de Madonna al hacerle un tributo especial para asistir a uno de los conciertos de Celebration Tour.

A través de redes sociales, Thalía, de 52 años, compartió detalles sobre su experiencia al disfrazarse de Madonna para asistir al show en Nueva York.

"Me acuerdo del primer concierto al que asistí de Madonna y me puse a llorar como fan total. Por eso entiendo completamente a mis fans. Cuando me enteré que ella estaba de gira (Madonna), dije ´tengo que ir a ver a la maestra de todas´", detalló.

En varias fotografías y publicaciones de Instagram, la intérprete de "Equivocada" reveló su transformación en Madonna, destacando cada detalle del elaborado disfraz.

El vestuario incluyó una peluca rubia de cabello corto, un traje dorado que hacía referencia al icónico corsé de Gaultier que usó Madonna en su carrera, así como un conjunto de saco y pantalón formal rojo.

"Madonna es definitivamente un parteaguas para todas las que estamos en esta carrera. Para mí, la música como la conocemos es un antes y un después de ella, así que por obligación hay que estar presente en su concierto", aseveró.